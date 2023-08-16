أبلغ عن اختطاف ابنه ولكن حقيقة ما حصل صادمة... خنق وجثة والمتورط: الوالد؟!

أبلغ عن اختطاف ابنه ولكن حقيقة ما حصل صادمة... خنق وجثة والمتورط: الوالد؟!







وبحسب الشرطة، ذهب أنغريز سينغ إلى غوردوارا في بلدته مع ابنه يوم الاثنين.



وفي وقت لاحق، قدم شكوى إلى الشرطة، زعم فيها أن بعض الرجال سرقوا هاتفه ومحفظة النقود واختطفوا ابنه أيضًا، وفق ما نقل موقع



وتحركت شرطة تارن تاران لتحديد مكان الصبي لكنها اشتبهت في القصة التي رواها الأب. اعتقلت الشرطة في منطقة تارن تاران في البنجاب، الهند، رجلاً بتهمة قتل ابنه البالغ من العمر 3 سنوات وتلفيق قصة اختطاف لخداع رجال الشرطة.وبحسب الشرطة، ذهب أنغريز سينغ إلى غوردوارا في بلدته مع ابنه يوم الاثنين.وفي وقت لاحق، قدم شكوى إلى الشرطة، زعم فيها أن بعض الرجال سرقوا هاتفه ومحفظة النقود واختطفوا ابنه أيضًا، وفق ما نقل موقع India Today وتحركت شرطة تارن تاران لتحديد مكان الصبي لكنها اشتبهت في القصة التي رواها الأب.

وعند الاستجواب، اعترف أنغريز سينغ للشرطة بأنه خنق ابنه حتى الموت.



وقال مسؤول المحطة، سوخبير سينغ، إنه خلال التحقيق، بدت تصريحات أنغريز سينغ متناقضة.

وعندما تم استجوابه، اعترف بأنه قتل ابنه وألقى بجسده في قناة المياه.



وبناءً على اعتراف أنجريز سينغ، عثرت الشرطة على جثة الصبي في القناة.

استعاد رجال الشرطة الجثة والهاتف الذي ادعى الرجل أنه تعرض للسرقة.



وتم إرسال الجثة لتشريحها في أمريتسار واعتقلت الشرطة الرجل.



بدوره، قال كبير مفتشي الشرطة (SSP) ، جورميت سينغ تشوهان ، إن هناك تناقضات في أقوال والد الصبي، و"بناء على الاشتباه، قمنا باحتجازه ، لا يمكننا استبعاد احتمال تورطه في الجريمة. واضاف "ان مزيدا من التحقيقات جارية".