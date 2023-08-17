الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل!

منوعات
2023-08-17 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل!

فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل!

شاركت أم تعرضت للضرب المبرح من قبل شريكها العنيف، لدرجة أن وجهها لا يمكن التعرف عليه، صورة مروعة لإصاباتها.

المرأة، التي ترغب في عدم ذكر اسمها، أصيبت في الدماغ وبكسر في فكها بعد أن تعرضت لهجوم وحشي في منزلها في بلاكبول، لانكشاير ، من قبل كارل ماشين، 44 عامًا، الذي صورها بهاتفه المحمول خلال ضربها بوحشية.

كما أنها فقدت عددًا من أسنانها، وأصيبت بارتجاج في المخ وكسر ماشين قاعها المداري في محجر عينها اليسرى، مما تسبب في عدم إغلاق جفنها بشكل صحيح وتدليه لأسفل.

وطلبت الضحية على وجه التحديد من شرطة لانكشاير نشر صورة لإصاباتها لإظهار شدة الهجوم وتشجيع النساء الأخريات اللائي قد يكونن في علاقات عنيفة على التحدث، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

كما أنها تعاني من تلف في أعصاب وأنسجة وجهها مما أثر على ابتسامتها، وعينان سوداوان وكدمات في ساقيها وأضلاعها وظهرها.

وكانت إصاباتها شديدة لدرجة أنه عندما رآها أحد الضباط الذين حضروا إلى مكانتعرضها للاعتداء في 4 كانون الأول، اعتقد أن الدم في شعرها كان في الواقع شعر أحمر.

ماشين، من بلاكبول، اعترف بالتسبب في أذى جسدي خطير بقصد وسجن لمدة سبع سنوات وشهرين. كما حصل على أمر تقييدي لمدة 10 سنوات.

وقررت المرأة الآن التحدث عن الاعتداء للمرة الأولى وقالت إنها تعاني من كوابيس وذكريات من الماضي ونوبات هلع مما حدث.

وقالت: "على الرغم من أنني تلقيت إصابات جسدية كبيرة، إلا أن الضرر النفسي والنفسي الذي أصابني كان مروعاً... الصدمة والضيق النفسي الذي سبب لي هذا لا يقاس. أعاني من ذكريات الماضي والكوابيس..."
 

آخر الأخبار

منوعات

أسنانها

وأصيبت

بارتجاج

وكسور

خطيرة...

تصويره

للاعتداء:

ضربها

شريكها

وجهها

بالكامل!

LBCI التالي
بعد أن ضبطت أختها ترضع طفلها دون إذن... أمّ تستدعي الشرطة وهذا ما حدث!
طفلٌ يقتل برصاص ابن الـ9 أعوام... جريمة مأساوية غامضة ضحيتها في السادسة من عمره!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-04

سما عباس فقدت والدها في اليوم المشؤوم..ووجدت من الموسيقى لغة توجه من خلالها رسالة حب له

LBCI
أخبار دولية
2023-06-27

200 مليار دولار من القروض المخصصة للمؤسسات الصغيرة خلال وباء كوفيد سُرقت

LBCI
منوعات
2023-06-23

كان مهووساً بجارته... قضم أجزاء من وجهها واغتصبها ثم ضربها حتى الموت!

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-04

الجيش: توقيف أحد المطلوبين خلال انتقاله من البقاع الى بيروت لنقل كمية من المخدرات (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:53

مشهد صادم... لصٌ يجر مسنّة على الطريق في وضح النهار وهذا ما حصل معها! (فيديو)

LBCI
منوعات
05:47

الترحيب بالسباحين من جميع الهويات الجنسية والجندرية... الاتحاد الدولي للسباحة يستحدث "فئة مفتوحة" للمتحولين جنسياً!

LBCI
منوعات
05:26

بعد أن ضبطت أختها ترضع طفلها دون إذن... أمّ تستدعي الشرطة وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
04:11

طفلٌ يقتل برصاص ابن الـ9 أعوام... جريمة مأساوية غامضة ضحيتها في السادسة من عمره!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:22

أوجيرو: عطل تقني طرأ على الشبكة المحلية أدّى إلى توقّف خدمة الانترنت في عدد من المناطق

LBCI
أخبار لبنان
04:38

المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" يعلن تضامنه مع "الزملاء في نقابة الضمان"

LBCI
منوعات
2023-08-14

"كنت مدمنة مخدرات وبلا مأوى"... نقلة نوعية في حياة امرأة جعلتها مليونيرة بطريقة غير متوقعة وثروتها الآن خيالية! (صور)

LBCI
منوعات
2023-08-13

مشهد يحبس الأنفاس "حرفياً"... شابة تعيش بين أكوام من النفايات في شقة منذ أكثر من عام! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الـLBCI تلتقي مدرب الولايات المتحدة لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أهلا بهالطلة من الضنية ومغاورها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يتحفظ على عبارة "العودة الطوعية" في إجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية... فماذا في المقررات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

منتخب لبنان لكرة السلة: نتعلم من أخطائنا تحضيراً لبطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بسحر ساحر عشرات النازحين السوريين دخلوا الى لبنان من قبرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملف التحقيقات بمقتل الحصروني... على ماذا إستند وزير الداخلية حين أعلن أن لا خلفية حزبية للجريمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

٣١ نائبا معارضا يقاطعون حوار لودريان في أيلول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المعارضة نحو موقف موحد من الرسالة والقوات اول المعترضين على الطريقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

العد العكسي لاستخراج النفط والغاز بدأ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:23

الخزانة الاميركية تدرج جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها على لائحة العقوبات

LBCI
خبر عاجل
06:58

مصدر في مصرف لبنان للـLBCI: لن ندفع أي دولار من الإحتياطي لـPrime South أو غيرها وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف

LBCI
خبر عاجل
06:48

شركة Prime South وبعدما حصلت على وعود شفهية من الرئيس نجيب ميقاتي بأن تحصل شهريًا على ٧ ملايين دولار من مستحقاتها تعتزم معاودة تشغيل معملي دير عمار والزهراني

LBCI
فنّ
16:56

هل تعرضت نادين نجيم لمحاولة اعتداء في فاريا ونُقلت إلى المستشفى؟ (صور)

LBCI
منوعات
13:19

اكتشفت أن زوجها تزوج رجلاً... وهذه القصة الكاملة!

LBCI
خبر عاجل
10:41

معلومات الـLBCI: عجز الموازنة بلغ ٤٥ ألف مليار ليرة أي ٢٤٪؜ بعدما كان ١٨٪؜ سابقاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عين قانا تنتفض وتتبرأ من الثنائي قبيسي ورعد!

LBCI
منوعات
12:22

لاحظت أن ابنتها أقصر من صديقاتها بأشواط... وبعد أن حاولت علاجها صُعقت بالحقيقة المرة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More