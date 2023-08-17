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فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل!
منوعات
2023-08-17 | 05:00
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فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل!
فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل!
شاركت أم تعرضت للضرب المبرح من قبل شريكها العنيف، لدرجة أن وجهها لا يمكن التعرف عليه، صورة مروعة لإصاباتها.
المرأة، التي ترغب في عدم ذكر اسمها، أصيبت في الدماغ وبكسر في فكها بعد أن تعرضت لهجوم وحشي في منزلها في بلاكبول، لانكشاير ، من قبل كارل ماشين، 44 عامًا، الذي صورها بهاتفه المحمول خلال ضربها بوحشية.
كما أنها فقدت عددًا من أسنانها، وأصيبت بارتجاج في المخ وكسر ماشين قاعها المداري في محجر عينها اليسرى، مما تسبب في عدم إغلاق جفنها بشكل صحيح وتدليه لأسفل.
وطلبت الضحية على وجه التحديد من شرطة لانكشاير نشر صورة لإصاباتها لإظهار شدة الهجوم وتشجيع النساء الأخريات اللائي قد يكونن في علاقات عنيفة على التحدث، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
كما أنها تعاني من تلف في أعصاب وأنسجة وجهها مما أثر على ابتسامتها، وعينان سوداوان وكدمات في ساقيها وأضلاعها وظهرها.
وكانت إصاباتها شديدة لدرجة أنه عندما رآها أحد الضباط الذين حضروا إلى مكانتعرضها للاعتداء في 4 كانون الأول، اعتقد أن الدم في شعرها كان في الواقع شعر أحمر.
ماشين، من بلاكبول، اعترف بالتسبب في أذى جسدي خطير بقصد وسجن لمدة سبع سنوات وشهرين. كما حصل على أمر تقييدي لمدة 10 سنوات.
وقررت المرأة الآن التحدث عن الاعتداء للمرة الأولى وقالت إنها تعاني من كوابيس وذكريات من الماضي ونوبات هلع مما حدث.
وقالت: "على الرغم من أنني تلقيت إصابات جسدية كبيرة، إلا أن الضرر النفسي والنفسي الذي أصابني كان مروعاً... الصدمة والضيق النفسي الذي سبب لي هذا لا يقاس. أعاني من ذكريات الماضي والكوابيس..."
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