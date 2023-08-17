بعد أن ضبطت أختها ترضع طفلها دون إذن... أمّ تستدعي الشرطة وهذا ما حدث!

بعد أن ضبطت أختها ترضع طفلها دون إذن... أمّ تستدعي الشرطة وهذا ما حدث!



شاركت أم مذهولة اللحظة التي رأت فيها أختها ترضع طفلها حديث الولادة، وتتساءل عما إذا كانت مخطئة في استدعاء الشرطة لها.



وفي التفاصيل، أنجبت الأم البالغة من العمر 22 عامًا وأختها البالغة من العمر 27 عامًا طفلين بفارق أسبوعين. وعندما طلبت من أختها أن تعتني بابنها بينما كانت مضطرة للذهاب إلى المستشفى ، اندهشت عندما وجدت أختها ترضع ابنها، باعتبار ان حليبها الاصطناعي "قمامة".



وسرعان ما استدعت الشرطة، وإشتكت على أختها، معتبرةً انها اساءة لها عندما أقدمت على رضاعة ابنها دون استشارتها.



وأكّدت الأم: "من الواضح أن ما فعلته لم يكن جريمة، لكنها أخطأت عندما تخلصت من 14 علبة من التركيبة الغذائية دون استشارتي".



وأوضحت الأم أن "الأمر بينها وبين أختها انتهى بخلاف كبير"، مشيرةً الى أن الأخيرة حظرتها عن كل مواقع التواصل الاجتماعي ومن حياتها على حد سواء".