الترحيب بالسباحين من جميع الهويات الجنسية والجندرية... الاتحاد الدولي للسباحة يستحدث "فئة مفتوحة" للمتحولين جنسياً!

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة الذي بات تحت مسمى "وورلد أوكواتيكس"، الأربعاء عن استحداث "فئة مفتوحة" للمتحولين جنسياً اعتباراً من لقاء برلين الذي يدخل ضمن مراحل كأس العالم والمقرر في أوائل تشرين الأول.وسيكون هذا "المشروع التجريبي الرائد" الأول من نوعه في كأس العالم للسباحة التي تقام مرحلتها الأولى للموسم في برلين بين السادس والثامن من تشرين الأول.وصَوَّت "وورلد أكواتيكس" في 2022 بمنع الرياضيين المتحولين جنسياً من الذكور الى الإناث من التنافس في المسابقات النسائية خلال الأحداث الكبرى مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم، لكن مع التزامه بإنشاء مجموعة عمل هدفها العمل على إطلاق فئة مفتوحة.وفي مرحلة برلين، ستنحصر منافسات الفئة المفتوحة بسباقات الـ 50 و100 متر في كافة أنواعها، لكن "وورلد أكواتيكس" قال إن هناك إمكانية للتوسع.وقال رئيس "وورلد أكواتيكس" الكويتي حسين المسلّم في بيان إن الهيئة الدولية العليا "ملتزمة باستكشاف إنشاء فئة مفتوحة" عند تحديث متطلبات الأهلية عام 2022.وفي بيانه الأربعاء، قال "وورلد أكواتيكس" إن إنشاء هذه الفئة أظهر "التزامنا الراسخ بالشمولية، الترحيب بالسباحين من جميع الهويات الجنسية والجندرية".وقال رئيس الاتحاد الألماني للسباحة كاي مورغنروث إن "برلين سعيدة بمؤازرتها هذه المبادرة الرائدة"، مضيفاً "نحن فخورون باستضافة حدث حيث يمكن للسباحين التنافس دون حواجز".