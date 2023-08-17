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مشهد صادم... لصٌ يجر مسنّة على الطريق في وضح النهار وهذا ما حصل معها! (فيديو)

مشهد صادم... لصٌ يجر مسنّة على الطريق في وضح النهار وهذا ما حصل معها! (فيديو)







وفي التفاصيل، أمسك الرجل بحقيبة الضحية وبدأ بسحبها أثناء تجولها في الشارع بهدف سرقتها، وفقاً



وسرعان ما إندفع المارّة لمساعدة المرأة المسنة، التي كانت تُسحل على الأرض، لكنّ اللص تمكن من انتزاع حقيبتها.



ومن جهتها، كشفت الشرطة أن "المرأة أصيبت بجروح طفيفة فقط في الحادث"، مشيرةً إلى أن "المشتبه به المجهول تمكن من الهرب ولم يتم القبض عليه". انتشر مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه امرأة مسنة وهي تُجر على الأرض، على يد لصاً يحاول انتزاع حقيبتها منها، في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية.وفي التفاصيل، أمسك الرجل بحقيبة الضحية وبدأ بسحبها أثناء تجولها في الشارع بهدف سرقتها، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" وسرعان ما إندفع المارّة لمساعدة المرأة المسنة، التي كانت تُسحل على الأرض، لكنّ اللص تمكن من انتزاع حقيبتها.ومن جهتها، كشفت الشرطة أن "المرأة أصيبت بجروح طفيفة فقط في الحادث"، مشيرةً إلى أن "المشتبه به المجهول تمكن من الهرب ولم يتم القبض عليه".