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وفاة السوبرانو الإيطالية ريناتا سكوتو عن 89 عاماً
منوعات
2023-08-17 | 08:20
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وفاة السوبرانو الإيطالية ريناتا سكوتو عن 89 عاماً
وفاة السوبرانو الإيطالية ريناتا سكوتو عن 89 عاماً
توفيت السوبرانو الإيطالية ريناتا سكوتو عن 89 عاماً، وفق ما أفاد الأربعاء رئيس بلدية مدينة سافونا، مسقط رأسها في شمال غرب البلاد، فيما وصفها زملاء لها بأنها "من أعظم مغنّيات الأوبرا في كل العصور".
وكتب رئيس بلدية سافونا ماركو روسو على فيسبوك "ماتت مغنية فريدة، وموسيقية عظيمة، وفنانة عظيمة، وامرأة عظيمة"، واصفاً سكوتو بأنها "مثقفة ومهذبة وسخيّة وبسيطة".
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن سكوتو توفيت في منزلها في نيويورك.
ووُلدت سكوتو في 24 شباط 1934 في شمال غرب إيطاليا، ودرست الغناء في ميلانو، وبدأت مسيرتها المهنية عام 1952 في سافونا عبر أوبرا "لا ترافياتا" لجوزيبي فيردي.
وشاركت خلال مسيرتها الطويلة في عروض على مسارح أعظم دور الأوبرا في العالم، من ميلانو إلى لندن ونيويورك.
وكتب مغني الأوبرا الإسباني الشهير بلاسيدو دومينغو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فُجعت بوفاة ريناتا سكوتو، إحدى أعظم مغنيات الأوبرا في كل العصور والمعلمة المتفانية للمغنين الشباب".
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