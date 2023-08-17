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السعودية تُنفذ عقوبة الإعدام بحق أميركي... ضرب وخنق والده المصري حتى الموت!
منوعات
2023-08-17 | 10:00
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السعودية تُنفذ عقوبة الإعدام بحق أميركي... ضرب وخنق والده المصري حتى الموت!
أعدمت السلطات السعودية الأربعاء رجلاً يحمل الجنسية الأميركية بعدما أدانته بتعذيب وقتل والده المصري، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نُفّذت عقوبة الإعدام بحقّ بيشوي شريف ناجي نصيف في منطقة الرياض.
ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادّة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدّلات الإعدام المرتفعة فيها، وفق وكالة فرانس برس.
وبحسب واس فإنّ محكمة دانت نصيف الذي لم يُذكر عمره، بضرب وخنق والده المصري حتى الموت والتمثيل بجثته، وبتعاطي مخدّرات والشروع في قتل شخص آخر.
ولم تقدّم الوكالة تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علماً بأنّ المملكة تنفّذ في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
ولم تعلّق السفارة الأميركية في الرياض على الفور لدى الاتصال بها طلبا للتعقيب الأربعاء.
في واشنطن قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين "نحن على علم بتلك التقارير ونراقب الأوضاع لكن لا تتوفر لدينا أي تفاصيل".
بحسب منظمة العفو الدولية، احتلّت السعودية العام الماضي المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام في العالم.
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