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تلقى رسالة مشبوهة... وعاد إلى المنزل ليعثر على جثة ابنته المراهقة تحت سريرها!
منوعات
2023-08-17 | 10:47
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تلقى رسالة مشبوهة... وعاد إلى المنزل ليعثر على جثة ابنته المراهقة تحت سريرها!
عثر رجل في ولاية تكساس الأميركية على ابنته البالغة من العمر 11 عاما، جثةً هامدة بعد عودته من العمل.
وفي التفاصيل، غادر كارميلو غونزاليس الى عمله صباح السبت، تاركا ابنته ماريا وحدها في المنزل. وبعد فترة وجيزة من مغادرته، تلقى رسالة نصية مقلقة منها، تفيد بأن أحداً يقرع جرس المنزل ولكن انقطع الاتصال معها كليا بعدها.
حينها، تواصل الرجل المذعور مع أقربائه الذين يعيشون في مجمع السكني عينه للاطمئنان على ماريا، لكن لم يتمكنوا من إيجادها على الرغم من تفتيش المنزل بأكمله. وعندما وصل إلى المنزل، عثر كارميلو على جثة ابنته تحت سريرها.
وأفادت تقارير الشرطة بأن ماريا تعرضت للاغتصاب، كما كشفت عن سبب الوفاة الرئيسي إذ قضت الطفلة خنقا بالإضافة الى تعرضها لضربة قوية على الرأس والرقبة.
ولا تشتبه الشرطة بأحد حتى الآن، إلا أنها تمكنت من الحصول على عينات حمض النووي من معظم سكان الحي لكشف ملابسات الجريمة.
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طفلٌ يقتل برصاص ابن الـ9 أعوام... جريمة مأساوية غامضة ضحيتها في السادسة من عمره!
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