استدرج قاصراً إلى سيارته لممارسة الجنس... ووالدة الضحية تكشف: "ابنتي مصابة بالتوحد!"

سُجن شاب كان يعمل في الطيران الأميركي بتهمة اغتصاب مراهقة مصابة بالتوحد تبلغ من العمر 12 عامًا، كان قد قابلها عبر تطبيق "سنابشات" أثناء تواجده في المملكة المتحدة في نيسان.

على الرغم من معرفته سنّ الضحية، إلا أن دينيس روشا، 18 عامًا، جعل محادثته مع المراهقة تأخذ منحى جنسيا ورتب لاصطحاب الفتاة في اليوم التالي.

واصطحب دينيس المراهقة من منزلها ثم ذهبا إلى مكان منعزل، حيث مارسا الجنس في سيارته لأكثر من مرة.

وبحسب محكمة سويندون كراون، فإن النشاط الجنسي كان بالتراضي وليس بالقوة.

وأخبرت الفتاة الشرطة بأنها ندمت على فعلتها وشعرت بالغضب من نفسها. وقالت والدتها إن ابنتها شُخصت بالتوحد عندما كانت في الرابعة من عمرها فقط، وما زالت تكافح من أجل التأقلم حتى اليوم.

وحُكم بالسجن على دينيس لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر، بتهمة اغتصاب قاصر دون سنّ 13 عامًا.