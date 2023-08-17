وُضعا في مكان مجرّد من الإنسانية... فيلان يثيران تأثراً في فيتنام لهذا السبب!

أثار مصير فيلين مقيّدين بسلاسل في حديقة حيوانات هانوي تأثراً كبيراً في فيتنام حيث ارتفعت أصوات من جانب منظمات للرفق بالحيوان تدعو إلى إطلاقهما في حديقة وطنية.

ووفق وكالة فرانس برس، تطالب هذه المجموعات بإطلاق أنثيي الفيل، تاي وبانانغ، في حديقة طبيعية، ووقّع ما يقرب من 70 ألف شخص على عريضة بهذا الاتجاه.

لكن صباح الأربعاء، كان الفيلان لا يزالان مقيّدين بالسلاسل، بينما أطعمهما حراس الحديقة العشب وقصب السكّر.

وأطلقت منظمة "فيتنام أنيمل آيز"، وهي مجموعة لحقوق الحيوان، عريضة في أوائل آب لنقل الفيلَين.

وردّاً على سؤال من وسائل إعلام حكومية، رأى مدير حديقة الحيوانات لو سي دونغ أنّ هذه الطلبات "غير منطقية".

وقال "أنثيا الفيل، اللتان تتراوح أعمارهما بين 60 و70 عاما، موجودتان في حديقة الحيوانات لدينا منذ أكثر من 10 سنوات... ستَنفقان إذا أُطلقتا في البرية، لأنّهما غير قادرتين على العثور على طعامهما أو حماية نفسيهما".

وبحسب مجموعات بيئية، انخفض عدد الأفيال البرية في فيتنام من حوالي 2000 في عام 1980 إلى حوالي 100 في عام 2022. كما انخفض عدد الأفيال المدجّنة من 600 في عام 1980 إلى 165 في الوقت الحاضر.