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بعد العثور على جثته على الشاطىء...غموض يلف وفاة الشاب العشريني وشقيقته: لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو!

بعد العثور على جثته على الشاطىء...غموض يلف وفاة الشاب العشريني وشقيقته: لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو!





وترك الميت وراءه خطيبته المفجوعة لوسي فروين، بعد خطوبتهما منذ 18 شهرًا، وابنتهما مايلي.



وكتبت لوسي على صفحتها على فايسبوك: "لن ننساك أبدًا حبيبي. ستكون دائمًا حبي الحقيقي الوحيد. لا أعرف كيف سأستمر بدونك. ما زلت في حالة صدمة مطلقة وأريد فقط أن أستيقظ من هذا الكابوس ".



أما أخت توبي الكبرى فقالت: "كنا نعلم أنه يعاني. كان يتعاطى مضادات الاكتئاب لكننا لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو. كلنا حزينين".



وأضافت: "لقد كان له تأثير ايجابي على كل شخص قابله وكان دائمًا موجودًا من أجل الجميع."



وتم إطلاق GoFundMe لمساعدة عائلة توبي في تمويل الجنازة التي يستحقها.



وكتبت صديقة العائلة سارة روبنسون: "نريد أن نمنحه أفضل توديع ممكن، لأنه يستحق ذلك. ترتيبات الجنازة لم تتم مناقشتها بعد، لكن أي مساعدة مالية ستكون موضع تقدير كبير من قبل جميع أفراد عائلته". تم اكتشاف جثة توبي باروكليف البالغ من العمر 26 عامًا، على شاطئ في خليج هيرن في انكلترا من دون ذكر سبب الوفاة، وفقاً لموقع "ذا صن" وترك الميت وراءه خطيبته المفجوعة لوسي فروين، بعد خطوبتهما منذ 18 شهرًا، وابنتهما مايلي.وكتبت لوسي على صفحتها على فايسبوك: "لن ننساك أبدًا حبيبي. ستكون دائمًا حبي الحقيقي الوحيد. لا أعرف كيف سأستمر بدونك. ما زلت في حالة صدمة مطلقة وأريد فقط أن أستيقظ من هذا الكابوس ".أما أخت توبي الكبرى فقالت: "كنا نعلم أنه يعاني. كان يتعاطى مضادات الاكتئاب لكننا لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو. كلنا حزينين".وأضافت: "لقد كان له تأثير ايجابي على كل شخص قابله وكان دائمًا موجودًا من أجل الجميع."وتم إطلاق GoFundMe لمساعدة عائلة توبي في تمويل الجنازة التي يستحقها.وكتبت صديقة العائلة سارة روبنسون: "نريد أن نمنحه أفضل توديع ممكن، لأنه يستحق ذلك. ترتيبات الجنازة لم تتم مناقشتها بعد، لكن أي مساعدة مالية ستكون موضع تقدير كبير من قبل جميع أفراد عائلته".