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سياح يتقيأون في المسبح وفضلات الفئران على كراسي التشمس... منتجع سياحي في اليونان في دائرة الاتهام!

سياح يتقيأون في المسبح وفضلات الفئران على كراسي التشمس... منتجع سياحي في اليونان في دائرة الاتهام!





وبحسب موقع



ولكن سرعان ما تحولت رحلتهم إلى إجازة من الجحيم، حيث عانت السيدة فولكنر وأميلي من المرض والإسهال في اليوم الثاني من عطلتهم الصيفية التي استمرت لمدة أسبوع بعد وصولهم في 16 تموز.



وبعد ثلاثة أيام من مرض فولكنر وأميلي، عانت إيزوبيل أيضًا من نفس الأعراض.



ويُذكر أن السيدة فولكنر تعاني من ضعف في الجهاز المناعي، فاحتاجت إلى مساعدة من إحدى بناتها بعد أن فقدت الوعي، قبل أن يعالجها طبيب المنتجع بالمضادات الحيوية.



أما المنتجع فدافع عن نفسه من خلال إلقاء اللوم على السياح القادمين معظمهم من المملكة المتحدة، واتهامهم بجلب الفيروس من بلدهم إلى اليونان، ورفض عزلهم في غرفهم.



وقالت السيدة فولكنر إنه بعد مرضهم، تم وضع إخطارات خارج المطعم ومنطقة المسبح لإبلاغ الضيوف بوجود مرض في المنتجع.



كما زعمت أن الموظفين كانوا يرتدون أقنعة وقفازات، والتي افترضت أنها من إجراءات كوفيد. اذ لم يتم تنظيف الطاولات بين عشاء الضيوف، وتُركت أطباق الطعام خارج غرف الضيوف، وتركت أكياس القمامة طوال الليل في الممرات.



وقال غاتيندر بول المحامي الدولي المتخصص في مجال الإصابات: "ما يثير القلق بشكل خاص هو أن العديد من العائلات تعاني من نفس الأعراض الخطيرة وفي إطار زمني قصير. وتتراوح أعمار المصابين من سنة واحدة إلى 57". انضم عشرات السائحين إلى عائلة بريطانية أصيبت بتفشي فيروس في منتجع من فئة الخمس نجوم في اليونان للمطالبة بإجراء تحقيق، بعد أن رأوا فضلات الفئران على كراسي التشمس، والضيوف يتقيأون في المسبح.وبحسب موقع "دايلي مايل" ، فقد أنفقت دانييل فولكنر أكثر من 3000 دولار في إجازة عائلية في منتجع Apollonian Asterias الفاخر في جزيرة كيفالونيا في اليونان مع ابنتيها أميلي، 15 عامًا، وإيزوبيل، 17 عامًا.ولكن سرعان ما تحولت رحلتهم إلى إجازة من الجحيم، حيث عانت السيدة فولكنر وأميلي من المرض والإسهال في اليوم الثاني من عطلتهم الصيفية التي استمرت لمدة أسبوع بعد وصولهم في 16 تموز.وبعد ثلاثة أيام من مرض فولكنر وأميلي، عانت إيزوبيل أيضًا من نفس الأعراض.ويُذكر أن السيدة فولكنر تعاني من ضعف في الجهاز المناعي، فاحتاجت إلى مساعدة من إحدى بناتها بعد أن فقدت الوعي، قبل أن يعالجها طبيب المنتجع بالمضادات الحيوية.أما المنتجع فدافع عن نفسه من خلال إلقاء اللوم على السياح القادمين معظمهم من المملكة المتحدة، واتهامهم بجلب الفيروس من بلدهم إلى اليونان، ورفض عزلهم في غرفهم.وقالت السيدة فولكنر إنه بعد مرضهم، تم وضع إخطارات خارج المطعم ومنطقة المسبح لإبلاغ الضيوف بوجود مرض في المنتجع.كما زعمت أن الموظفين كانوا يرتدون أقنعة وقفازات، والتي افترضت أنها من إجراءات كوفيد. اذ لم يتم تنظيف الطاولات بين عشاء الضيوف، وتُركت أطباق الطعام خارج غرف الضيوف، وتركت أكياس القمامة طوال الليل في الممرات.وقال غاتيندر بول المحامي الدولي المتخصص في مجال الإصابات: "ما يثير القلق بشكل خاص هو أن العديد من العائلات تعاني من نفس الأعراض الخطيرة وفي إطار زمني قصير. وتتراوح أعمار المصابين من سنة واحدة إلى 57".