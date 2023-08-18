أجبروه على قطع رأس صديق طفولته قبل أن يقتلوه... بعد انتشار فيديو لاحتجاز 5 شبان بالمكسيك: العثور على جماجم محترقة!

في الفيديو، ثلاثة من الضحايا يظهرون وهم مستلقون على وجوههم لأسفل بجانب بعضهم البعض. ويظهر آخر وهو مستلقي في الخلفية حيث يضطر صديقه إلى ضربه وطعنه وقطع رأسه.وقالت بلانكا تروخيو، المدعي العام الخاص بالمفقودين في الولاية، إن العائلات "تعتبر أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يكون الشباب الذين يظهرون في الصورة من أقاربهم".ويأتي هذا الاكتشاف المروع بعد أن عثرت الشرطة على سيارة مشتعلة بها رفات بشرية داخلها يوم الثلاثاء. وأكد المحققون أن السيارة مملوكة لأولميدا. وتم تحديد موقع سيارة غالفان يوم الأحد.ولم يتعرف مكتب الفاحص الطبي بولاية خاليسكو حتى الآن على الرفات.وتجمّع الأصدقاء الخمسة يوم الجمعة لحضور معرض في لاغوس دي مورينو وكانوا في طريقهم إلى المنزل عندما اختفوا في ظروف غامضة. وشوهدوا لآخر مرة عند نقطة على جانب طريق في حي سان ميغيل.