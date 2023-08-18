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أجبروه على قطع رأس صديق طفولته قبل أن يقتلوه... بعد انتشار فيديو لاحتجاز 5 شبان بالمكسيك: العثور على جماجم محترقة!
منوعات
2023-08-18 | 04:06
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أجبروه على قطع رأس صديق طفولته قبل أن يقتلوه... بعد انتشار فيديو لاحتجاز 5 شبان بالمكسيك: العثور على جماجم محترقة!
أجبروه على قطع رأس صديق طفولته قبل أن يقتلوه... بعد انتشار فيديو لاحتجاز 5 شبان في المكسيك: العثور على جماجم محترقة وبقع دم!
التقطت صورا مروعة للحظات الأخيرة لخمسة أصدقاء شبان قتلوا على يد عصابة مكسيكية - بما في ذلك رجل أجبر على قطع رأس صديق طفولته قبل أن يقتلوه.
ويُظهر مقطع فيديو نشره أعضاء الكارتل يوم الثلاثاء أصدقاء الطفولة روبرتو أولميدا ، 20 عامًا ؛ دييغو لارا ، 20 عاما ؛ أوريل جالفان ، 19 عامًا ؛ دانتي سيديلو ، 22 عامًا ؛ وجايمي مارتينيز ، 21 عامًا ، راكعين بجوار بعضهم البعض بالترتيب، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووجوه الضحايا كانت مليئة بالكدمات، وكانت أفواههم ملصقة بشريط لاصق وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.
هذا وأظهر مقطع فيديو مروع تم بثه على التلفزيون الوطني المكسيكي قطع الرأس، وهو أمر مثير للقلق.
وظهر جدار من الطوب خلف الرجال الخمسة عليه شعار وحدة إنفاذ الكارتل.
وفتش المحققون العقار في بلدية لاغوس دي مورينو يوم الأربعاء وعثروا على أربع جماجم بشرية محترقة. كما رصدوا بقع دماء على الأرض وأحذية رياضية.
وتبحث السلطات الآن حول ما إذا كان المكان هو نفسه الذي تم فيه احتجاز الطلاب الجامعيين الخمسة المختطفين.
في الفيديو، ثلاثة من الضحايا يظهرون وهم مستلقون على وجوههم لأسفل بجانب بعضهم البعض. ويظهر آخر وهو مستلقي في الخلفية حيث يضطر صديقه إلى ضربه وطعنه وقطع رأسه.
وقالت بلانكا تروخيو، المدعي العام الخاص بالمفقودين في الولاية، إن العائلات "تعتبر أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يكون الشباب الذين يظهرون في الصورة من أقاربهم".
ويأتي هذا الاكتشاف المروع بعد أن عثرت الشرطة على سيارة مشتعلة بها رفات بشرية داخلها يوم الثلاثاء. وأكد المحققون أن السيارة مملوكة لأولميدا. وتم تحديد موقع سيارة غالفان يوم الأحد.
ولم يتعرف مكتب الفاحص الطبي بولاية خاليسكو حتى الآن على الرفات.
وتجمّع الأصدقاء الخمسة يوم الجمعة لحضور معرض في لاغوس دي مورينو وكانوا في طريقهم إلى المنزل عندما اختفوا في ظروف غامضة. وشوهدوا لآخر مرة عند نقطة على جانب طريق في حي سان ميغيل.
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