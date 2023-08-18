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سافرت آلاف الأميال للاحتفال بزفاف صديقتها ولكن صدمتها كانت لا توصف... إليكم ما حصل! (فيديو)
منوعات
2023-08-18 | 04:56
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سافرت آلاف الأميال للاحتفال بزفاف صديقتها ولكن صدمتها كانت لا توصف... إليكم ما حصل! (فيديو)
سافرت آلاف الأميال للاحتفال بزفاف صديقتها ولكن صدمتها كانت لا توصف... إليكم ما حصل! (فيديو)
سافرت لمسافة 3000 ميل عبر المحيط الأطلسي للاحتفال بزفاف صديقتها، وبعد رحلة طويلة إلى اسكتلندا وركوب سيارة أجرة عبر غلاسكو، وصلت آرتي مالا إلى الحفل - فقط لتدرك أنه الزفاف الخطأ، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
وتم تصوير اللحظة التي لاحظت فيها السيدة مالا، من واشنطن، أن الزوجين اللذين تزوجا ليسا من توقعتهما.
وكانت قد سافرت من منزلها إلى غلاسكو يوم السبت لحضور حفل زفاف صديقتها غوراف.
ومع ذلك، عند وصولها إلى Pollokshaws Burgh Hall ، سرعان ما اكتشفت خطأها عندما تبادل شخصان غريبان تمامًا عهود الزواج.
وفي هذه الأثناء، كانت صديقتها تتزوج في قاعة بولوكشيلدز بيرغ القريبة التي تبعد حوالي ميل واحد في حديقة ماكسويل بالمدينة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ويُظهر مقطع فيديو السيدة مالا وهي تبدو مذعورة وهي تحدق في الكاميرا.
وأرفقت الفيديو بالتالي: "لقد سافرت أكثر من 3000 ميل وظهرت بالصدفة لحضور حفل زفاف خاطئ".
بعد ذلك ، أظهرت لقطات الكاميرا الخاصة بها حفل الزفاف الصحيح، حيث يرتدي الضيوف التنورات والأزياء البنجابية التقليدية ، ويرقصون بينما يتم تشغيل مزيج من الموسيقى الاسكتلندية والبنجابية في الخلفية.
واكتشفت مالا لاحقًا أن الخطأ قد حدث عندما طلبت من سيارة أوبر أن تأخذها من إلى حفل الزفاف، وحددت الوجهة دون أن تدرك أن هناك مكانين لهما أسماء متشابهة.
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