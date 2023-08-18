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تركتهم دون طعام أو استحمام ويرتدون الجوارب فقط... والدة تحتجز أطفالها الخمسة في القبو!

منوعات
2023-08-18 | 05:33
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تركتهم دون طعام أو استحمام ويرتدون الجوارب فقط... والدة تحتجز أطفالها الخمسة في القبو!
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تركتهم دون طعام أو استحمام ويرتدون الجوارب فقط... والدة تحتجز أطفالها الخمسة في القبو!

تركتهم دون طعام أو استحمام ويرتدون الجوارب فقط... والدة تحتجز أطفالها الخمسة في القبو!


ألقي القبض على امرأة في ولاية ويسكونسن ووجهت إليها تهمة الإهمال بعد أن عُثر على أطفالها الخمسة يعانون من سوء التغذية في قبو منزلها.

واتهمت داشجا تورنر، من راسين ويسكونسن، بخمس تهم بالإهمال الجنائي، وفقًا لشكوى محكمة .

ووصلت شرطة مدينة راسين ودائرة الخدمات الإنسانية إلى منزلها لفحص الرفاهية في 31 تموز حوالي الساعة 3:30 مساءً. ووجدت أطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 شهرًا و 14 عامًا في القبو في حالة صعبة وضعيفة.

وبدا أن جميع الأطفال يزنون أقل من 55 رطلاً، وكان وزن الطفل الأصغر 10 أرطال، وهو بعيد كل البعد عن الوزن الصحي البالغ 26 رطلاً. ويبلغ من العمر 14 شهرًا في المتوسط. كما يبدو أنهم لم يستحموا منذ أيام ووجدوا يرتدون الجوارب فقط ، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وأفاد المنفذ أن الطابق السفلي غير المكتمل الذي كانوا فيه يحتوي فقط على مرتبة هوائية مزدوجة الحجم مع غطاء واحد يغطيه بدون وسائد أو بطانيات وكان طلاء أرجواني يغطي كل النوافذ.

وبحسب ما ورد قال مفوض محكمة مقاطعة راسين، جون بيلاجاك، أثناء مثول تيرنر أمام المحكمة: "هذا نوع فظيع من القضايا فيما يتعلق برعاية الأطفال".

وقالت شرطة راسين في الشكوى الجنائية ، إنه تم استدعاء العديد من فحوصات الرعاية الاجتماعية لفحص الأطفال.
 

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