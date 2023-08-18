تركتهم دون طعام أو استحمام ويرتدون الجوارب فقط... والدة تحتجز أطفالها الخمسة في القبو!

قُطع جسده إلى نصفين... حادثة سقوط مأساوية تودي بحياة رجل وهذا ما حدث!

قُطع جسده إلى نصفين... حادثة سقوط مأساوية تودي بحياة رجل وهذا ما حدث!

عثروا عليها مدفونة جزئياً في رمال أحد الشواطئ في هذا البلد...مراهق قتل حبيبته البالغة 17 عاماً وهذه التفاصيل!