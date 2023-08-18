جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!

جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!



أطلقت الشرطة البريطانية تحقيقًا عاجلاً، بعد تعرض فتاة للاغتصاب في ملعب رياضي في لندن يوم الثلاثاء.



وفي التفاصيل، تعرضت فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 18 عاماً، للاغتصاب في ملعب في إيريث بشرق لندن مساء الثلاثاء.



واعتقلت الشرطة، شابا يبلغ من العمر 18 عامًا، بالقرب من مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، ليطلق سراحه فيما بعد بكفالة مالية في انتظار مزيد من التحقيقات.



وقال مفتش المباحث مارك باترسون: "أفهم أن هذا حادث مقلق للغاية وأريد أن أطمئن على أن المحققين يجرون تحقيقًا كاملاً وشاملاً لتقديم الشخص المسؤول إلى العدالة".