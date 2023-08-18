الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
39
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
39
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!
منوعات
2023-08-18 | 06:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!
جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!
أطلقت الشرطة البريطانية تحقيقًا عاجلاً، بعد تعرض فتاة للاغتصاب في ملعب رياضي في لندن يوم الثلاثاء.
وفي التفاصيل، تعرضت فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 18 عاماً، للاغتصاب في ملعب في إيريث بشرق لندن مساء الثلاثاء.
واعتقلت الشرطة، شابا يبلغ من العمر 18 عامًا، بالقرب من مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، ليطلق سراحه فيما بعد بكفالة مالية في انتظار مزيد من التحقيقات.
وقال مفتش المباحث مارك باترسون: "أفهم أن هذا حادث مقلق للغاية وأريد أن أطمئن على أن المحققين يجرون تحقيقًا كاملاً وشاملاً لتقديم الشخص المسؤول إلى العدالة".
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
جريمة
مروّعة
توقيف
عاما
مراهقة
تتعرّض
للاغتصاب
ملعبٍ
رياضي
التالي
رأت ذراعًا تمتد من ثقب ببيتها واكتشفت الحقيقة المرعبة... رجل يعيش تحت منزلها منذ أشهر؟! (فيديو)
طعنت طفلتها ورمت الجثة في سلة المطبخ... الأم القاتلة تتوفى في السجن والأسباب غامضة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-10
"قطعنا لحمها وحولناه إلى لحمة كباب"... إبنة الـ13 عاماً ضحية جريمة جنسية مروّعة والحكاية بدأت بأكياس "شيبس"!
منوعات
2023-07-10
"قطعنا لحمها وحولناه إلى لحمة كباب"... إبنة الـ13 عاماً ضحية جريمة جنسية مروّعة والحكاية بدأت بأكياس "شيبس"!
0
منوعات
2023-08-14
رئيس جمعية رياضية يتحرش بالأطفال ويستغلهم جنسياً على الشاطئ وفي العلن... جريمة تهز دولة عربية! (فيديو)
منوعات
2023-08-14
رئيس جمعية رياضية يتحرش بالأطفال ويستغلهم جنسياً على الشاطئ وفي العلن... جريمة تهز دولة عربية! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-11
اعتدى على ابنته ثم قتلها وربط جسدها بدراجته وجرها عبر القرية... تفاصيل مرعبة لجريمة ضحيتها مراهقة هندية!
منوعات
2023-08-11
اعتدى على ابنته ثم قتلها وربط جسدها بدراجته وجرها عبر القرية... تفاصيل مرعبة لجريمة ضحيتها مراهقة هندية!
0
منوعات
2023-08-11
اغتصب ابنة الـ12 عاماً وتركها حاملاً منه... جريمة مروعة في هذا البلد!
منوعات
2023-08-11
اغتصب ابنة الـ12 عاماً وتركها حاملاً منه... جريمة مروعة في هذا البلد!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:12
اشتعال النيران في محرك طائرة... وشركة الطيران المعنية تكشف سبب الحادث المروّع! (فيديو)
منوعات
07:12
اشتعال النيران في محرك طائرة... وشركة الطيران المعنية تكشف سبب الحادث المروّع! (فيديو)
0
منوعات
06:36
إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014
منوعات
06:36
إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014
0
منوعات
06:36
سمحت لكلبها بتناول المخدرات... والنتيجة كارثية!
منوعات
06:36
سمحت لكلبها بتناول المخدرات... والنتيجة كارثية!
0
منوعات
06:26
"كنت أرتعش خوفاً وأفكر في أنني ذاهب إلى السجن "... القاء القبض على ابن الـ 10 سنوات بعد تبوّله خلف سيارة والدته!
منوعات
06:26
"كنت أرتعش خوفاً وأفكر في أنني ذاهب إلى السجن "... القاء القبض على ابن الـ 10 سنوات بعد تبوّله خلف سيارة والدته!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-16
اكتشفت أن زوجها تزوج رجلاً... وهذه القصة الكاملة!
منوعات
2023-08-16
اكتشفت أن زوجها تزوج رجلاً... وهذه القصة الكاملة!
0
فنّ
2023-08-02
نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!
فنّ
2023-08-02
نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!
0
منوعات
2023-08-09
هجوم من 5 حيتان أوركا على يخت... بحّار يروي تجربته المرعبة: هاجمت الدفة وفككتها في دقيقة واحدة! (فيديو)
منوعات
2023-08-09
هجوم من 5 حيتان أوركا على يخت... بحّار يروي تجربته المرعبة: هاجمت الدفة وفككتها في دقيقة واحدة! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-15
صورة "سيلفي" تنتهي بمأساة... وفاة شخصين بصعقة على مسارات قطار كهربائي وفيديو مرعب يوثق الحادث! (فيديو)
منوعات
2023-08-15
صورة "سيلفي" تنتهي بمأساة... وفاة شخصين بصعقة على مسارات قطار كهربائي وفيديو مرعب يوثق الحادث! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
وزير الخارجية الإيرانية في السعودية لليوم الثاني... لماذا؟
أخبار دولية
07:50
وزير الخارجية الإيرانية في السعودية لليوم الثاني... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
لبنان يحقق فوزًا على منتخب مصر ضمن الأسبوعِ الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
07:47
لبنان يحقق فوزًا على منتخب مصر ضمن الأسبوعِ الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
0
أمن وقضاء
07:45
استدعاء ٤ من أبناء الكحالة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.. اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:45
استدعاء ٤ من أبناء الكحالة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.. اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملفات التربية والكهرباء وغيرِها حضرت في جلسة مجلس الوزراء.. اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملفات التربية والكهرباء وغيرِها حضرت في جلسة مجلس الوزراء.. اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"لا تشريع من دون رئيس" معادلة المعارضة والتيار.. فهل يرضخ الثنائي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"لا تشريع من دون رئيس" معادلة المعارضة والتيار.. فهل يرضخ الثنائي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مخاتير في البقاع يجنّسون نازحين سوريين بأوراق ثبوتية مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مخاتير في البقاع يجنّسون نازحين سوريين بأوراق ثبوتية مزورة
0
رياضة
13:32
الدوري السعودي لكرة القدم يقترب من الدوريات الاوروبية الكبرى من ناحية الانفاق
رياضة
13:32
الدوري السعودي لكرة القدم يقترب من الدوريات الاوروبية الكبرى من ناحية الانفاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وعد بـ٧ مليون دولار شهريا يعيد تشغيل دير عمار والزهراني
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وعد بـ٧ مليون دولار شهريا يعيد تشغيل دير عمار والزهراني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات..
2
خبر عاجل
05:41
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات
خبر عاجل
05:41
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات
3
خبر عاجل
09:01
وزير الخارجية السعودي: المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران والرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
خبر عاجل
09:01
وزير الخارجية السعودي: المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران والرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
4
خبر عاجل
04:41
مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي
خبر عاجل
04:41
مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي
5
منوعات
13:31
بعد العثور على جثته على الشاطىء...غموض يلف وفاة الشاب العشريني وشقيقته: لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو!
منوعات
13:31
بعد العثور على جثته على الشاطىء...غموض يلف وفاة الشاب العشريني وشقيقته: لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو!
6
منوعات
15:30
فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل! (صورة)
منوعات
15:30
فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل! (صورة)
7
منوعات
14:31
سياح يتقيأون في المسبح وفضلات الفئران على كراسي التشمس... منتجع سياحي في اليونان في دائرة الاتهام!
منوعات
14:31
سياح يتقيأون في المسبح وفضلات الفئران على كراسي التشمس... منتجع سياحي في اليونان في دائرة الاتهام!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More