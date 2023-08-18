الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014

منوعات
2023-08-18 | 06:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014

إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014

يزور إيلون ماسك اليابان الجمعة، في خطوة أثارت تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الغرض من أول رحلة معلنة للملياردير إلى هذا البلد منذ تسع سنوات.

وكتب ماسك في وقت متأخر الخميس على منصة إكس (تويتر سابقاً) التي اشتراها العام الماضي "وصلتُ للتو إلى اليابان الرائعة".

وفي عام 2014، زار رئيس شركتي تيسلا وسبايس إكس اليابان لحضور حفلة أقيمت بمناسبة دخول شركته لتصنيع السيارات الكهربائية على نطاق واسع إلى سوق البلاد.

وخلال تلك الرحلة، عقد ماسك لقاء خاطفاً مع رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي، الذي اغتيل بالرصاص العام الماضي.

ويرى محللون أن شركات صناعة السيارات اليابانية تخلفت في سباق تطوير السيارات الكهربائية.

كما نشر ماسك الجمعة مقاطع فيديو لما بدا أنه معرض لمجموعة "تيم لاب" الفنية اليابانية البارزة، المعروفة بالجمع بين العروض البصرية والمؤثرات الصوتية والمساحات المصممة بعناية.

ونشر المستخدمون على إكس تعليقات تساءلوا فيها عن سبب وجود ماسك في اليابان، مع تكهن البعض بأنه جاء لرؤية الموسيقية غرايمس، وهي أم اثنين من أطفاله، خلال عرض فني ستحييه ضمن مهرجان موسيقي قرب طوكيو نهاية هذا الأسبوع.

ومنذ شرائه تويتر العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، استغنى ماسك عن خدمات آلاف الموظفين، وفرض على المستخدمين 8 دولارات شهرياً للوصول إلى ميزات معينة والحصول على علامة التوثيق الزرقاء على حساباتهم.

وفي أواخر أيار، زار ماسك الصين حيث التقى بالعديد من المسؤولين الحكوميين وأعلن أنه سيوسع أعماله في أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية.
 

آخر الأخبار

منوعات

ايلون

ماسك

اليابان

LBCI التالي
اشتعال النيران في محرك طائرة... وشركة الطيران المعنية تكشف سبب الحادث المروّع! (فيديو)
سمحت لكلبها بتناول المخدرات... والنتيجة كارثية!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-06-01

من جديد... ايلون ماسك أغنى رجل في العالم!

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-17

سفارة اليابان في لبنان وزعت بيانًا عن زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية ولقاءاته مع المسؤولين

LBCI
أخبار دولية
2023-08-15

عاصفة لان المدارية تضرب غرب اليابان مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة

LBCI
أخبار دولية
2023-08-15

الإعصار لان يضرب غرب اليابان مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:12

اشتعال النيران في محرك طائرة... وشركة الطيران المعنية تكشف سبب الحادث المروّع! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:36

سمحت لكلبها بتناول المخدرات... والنتيجة كارثية!

LBCI
منوعات
06:26

"كنت أرتعش خوفاً وأفكر في أنني ذاهب إلى السجن "... القاء القبض على ابن الـ 10 سنوات بعد تبوّله خلف سيارة والدته!

LBCI
منوعات
06:21

رأت ذراعًا تمتد من ثقب ببيتها واكتشفت الحقيقة المرعبة... رجل يعيش تحت منزلها منذ أشهر؟! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-16

اكتشفت أن زوجها تزوج رجلاً... وهذه القصة الكاملة!

LBCI
فنّ
2023-08-02

نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!

LBCI
منوعات
2023-08-09

هجوم من 5 حيتان أوركا على يخت... بحّار يروي تجربته المرعبة: هاجمت الدفة وفككتها في دقيقة واحدة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-15

صورة "سيلفي" تنتهي بمأساة... وفاة شخصين بصعقة على مسارات قطار كهربائي وفيديو مرعب يوثق الحادث! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:50

وزير الخارجية الإيرانية في السعودية لليوم الثاني... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

لبنان يحقق فوزًا على منتخب مصر ضمن الأسبوعِ الدولي لكرة السلة في أبو ظبي

LBCI
أمن وقضاء
07:45

استدعاء ٤ من أبناء الكحالة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ملفات التربية والكهرباء وغيرِها حضرت في جلسة مجلس الوزراء.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

"لا تشريع من دون رئيس" معادلة المعارضة والتيار.. فهل يرضخ الثنائي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مخاتير في البقاع يجنّسون نازحين سوريين بأوراق ثبوتية مزورة

LBCI
رياضة
13:32

الدوري السعودي لكرة القدم يقترب من الدوريات الاوروبية الكبرى من ناحية الانفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وعد بـ٧ مليون دولار شهريا يعيد تشغيل دير عمار والزهراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
05:41

معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات

LBCI
خبر عاجل
09:01

وزير الخارجية السعودي: المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران والرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران

LBCI
خبر عاجل
04:41

مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي

LBCI
منوعات
13:31

بعد العثور على جثته على الشاطىء...غموض يلف وفاة الشاب العشريني وشقيقته: لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو!

LBCI
منوعات
15:30

فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل! (صورة)

LBCI
منوعات
14:31

سياح يتقيأون في المسبح وفضلات الفئران على كراسي التشمس... منتجع سياحي في اليونان في دائرة الاتهام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More