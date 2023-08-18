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إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014
منوعات
2023-08-18 | 06:36
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إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014
إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014
يزور إيلون ماسك اليابان الجمعة، في خطوة أثارت تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الغرض من أول رحلة معلنة للملياردير إلى هذا البلد منذ تسع سنوات.
وكتب ماسك في وقت متأخر الخميس على منصة إكس (تويتر سابقاً) التي اشتراها العام الماضي "وصلتُ للتو إلى اليابان الرائعة".
وفي عام 2014، زار رئيس شركتي تيسلا وسبايس إكس اليابان لحضور حفلة أقيمت بمناسبة دخول شركته لتصنيع السيارات الكهربائية على نطاق واسع إلى سوق البلاد.
وخلال تلك الرحلة، عقد ماسك لقاء خاطفاً مع رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي، الذي اغتيل بالرصاص العام الماضي.
ويرى محللون أن شركات صناعة السيارات اليابانية تخلفت في سباق تطوير السيارات الكهربائية.
كما نشر ماسك الجمعة مقاطع فيديو لما بدا أنه معرض لمجموعة "تيم لاب" الفنية اليابانية البارزة، المعروفة بالجمع بين العروض البصرية والمؤثرات الصوتية والمساحات المصممة بعناية.
ونشر المستخدمون على إكس تعليقات تساءلوا فيها عن سبب وجود ماسك في اليابان، مع تكهن البعض بأنه جاء لرؤية الموسيقية غرايمس، وهي أم اثنين من أطفاله، خلال عرض فني ستحييه ضمن مهرجان موسيقي قرب طوكيو نهاية هذا الأسبوع.
ومنذ شرائه تويتر العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، استغنى ماسك عن خدمات آلاف الموظفين، وفرض على المستخدمين 8 دولارات شهرياً للوصول إلى ميزات معينة والحصول على علامة التوثيق الزرقاء على حساباتهم.
وفي أواخر أيار، زار ماسك الصين حيث التقى بالعديد من المسؤولين الحكوميين وأعلن أنه سيوسع أعماله في أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية.
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