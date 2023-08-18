سمحت لكلبها بتناول المخدرات... والنتيجة كارثية!

إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014

إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014

"كنت أرتعش خوفاً وأفكر في أنني ذاهب إلى السجن "... القاء القبض على ابن الـ 10 سنوات بعد تبوّله خلف سيارة والدته!