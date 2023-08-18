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نُقلت الى المستشفى بعد أن هاجمها كلب بوحشية أمام طفلها...وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-18 | 10:19
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نُقلت الى المستشفى بعد أن هاجمها كلب بوحشية أمام طفلها...وهذه التفاصيل!
نُقلت الى المستشفى بعد أن هاجمها كلب بوحشية أمام طفلها...وهذه التفاصيل!
تعرضت امرأة للهجوم من قبل كلب، من نوع XL Bully ، أثناء خروجها مع طفلها الذي اصطحبته معها في عربة الأطفال.
وقال شاهد عيان إن "الكلب قفز على الأم فاوقعها أرضاً، وبدأت بالصراخ". وسعان ما وصلت طيارة إسعاف جوية، وشوهدت وهي تهبط في مكان الحادث عند حوالي الساعة 11 من صباح يوم الخميس في بريطانيا.
ووفقاً لموقع
"ميرور"
، أكدت الشرطة أنها "أغلقت المنطقة"، وقام ضباط الأسلحة النارية باحتجاز الكلب.
وأضافت الشرطة في بيانها أن "الضحية امرأة، تبلغ من العمر 28 عامًا، كانت تمشي كلبها وطفلها في الشارع عندما اقترب منها كلب ضخم وهجم عليها".
ويُزعم أن الكلب تسبب في إصابة خطيرة في ذراعي المرأة. فتم نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، حيث لا تزال في حالة مستقرة ولكنها خطيرة.
وحضر ضباط الأسلحة النارية والكلاب مكان الحادث واستولوا على الكلب.
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