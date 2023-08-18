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من طالب للمتعة الجسدية الى ضحية عملية ابتزاز... تستدرج ضحاياها ثم يبدأ التهديد: إما الختان والزواج أو الدفع!
منوعات
2023-08-18 | 12:52
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من طالب للمتعة الجسدية الى ضحية عملية ابتزاز... تستدرج ضحاياها ثم يبدأ التهديد: إما الختان والزواج أو الدفع!
من طالب للمتعة الجسدية الى ضحية عملية ابتزاز... تستدرج ضحاياها ثم يبدأ التهديد: إما الختان والزواج أو الدفع!
استدرجت عارضة أزياء في مومباي الرجال إلى مقر إقامتها لممارسة أنشطة جنسية، وسجلت مقطاع فيديو للقاءات، واستخدمتها لتهديد الضحايا.
وتم كشف جريمة الابتزاز الجنسي من قبل شرطة كارناتاكا مؤخرًا، مع أكثر من 50 رجلاً يشتبه في استهدافهم من قبل العصابة، وفق ما نقل موقع
India Today
.
وتم الكشف عن الجريمة والعصابة بعد أن تقدم أحد الضحايا بشكوى للشرطة.
وذكر صاحب الشكوى أن المرأة، التي تُعرف باسم نيها الملقب ماهر، تعرفت اليه عبر منصة الرسائل تلغرام، وبعد ذلك، بدأ الاثنان بالتحدث عبر واتساب.
وأخبرته المرأة أن زوجها يعمل في دبي وأبدت استعدادها للدخول في علاقات جنسية معه. وأشار صاحب الشكوى الى أنها شاركت أيضًا صورها وعنوانها معه.
وادعى الرجل أنه في الساعة 3.30 في 3 آذار الفائت، زار منزل ماهر. وزعم أنه بعد فترة قصيرة، دخل ثلاثة أشخاص مجهولين إلى غرفة النوم واستجوبوه عن سبب وجوده هناك. ثم شرعوا في الاعتداء عليه.
وادعى الرجل أنه تم تهديده من قبل العصابة بتجريده من ملابسه وكشفه عاريا في الشوارع، ونقله إلى مسجد للختان وتزويجه من ماهر، ما لم يدفع لهم 3 آلاف روبية أي ما يعادل حوالي 36 دولارا.
كما زعم الرجل أنهم حولوا 21500 روبية إلى رقم هاتف محمول عبر تطبيق الدفع PhonePe.
وقال للشرطة إن العصابة احتجزته حتى الساعة 8 مساءً وطالبه المتهمون بمبلغ 2.5 ألف روبية إضافية عن طريق معاملة ببطاقة ائتمان. وادعى صاحب الشكوى أن بطاقته الائتمانية كانت في المنزل، وعندما حاول المتهمون مرافقته لاستعادة البطاقة، تمكن من الفرار.
وبعد أن رفعت الشرطة قضية، بدأ التحقيق.
وكشف التحقيق أن أكثر من 50 رجلاً وقعوا فريسة للفخ المتقن وأن العصابة تمكنت من جمع أكثر من 42000 دولار من خلال عمليات الابتزاز.
وحتى الآن، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة من المتهمين، في حين تم اقتفاء أثر موقع ماهر إلى مومباي.
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