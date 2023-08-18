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ظنت أنها واقعة في حبّ شاب... وبعد 3 أعوام تبيّن أنها بصحبة شابة انتحلت شخصية "جورج" وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-18 | 13:10
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ظنت أنها واقعة في حبّ شاب... وبعد 3 أعوام تبيّن أنها بصحبة شابة انتحلت شخصية "جورج" وهذه التفاصيل!
تمكنت شابة تبلغ من العمر 21 عاما من تفادي دخولها السجن وذلك بعدما قامت بخداع شابة تصغرها سناً للتقرب منها.
واستمعت محكمة تشيستر كراون إلى أن جورجيا بيلهام بدأت بالتواصل مع ضحيتها البالغة من العمر 19 عامًا عام 2017عبر تطبيق Snapchat باستخدام حساب مزيف تحت اسم "جورج باري"، وخدعتها للاعتقاد بأنهما وقعتا "في الحبّ".
وحُكم على جورجيا بالعمل في خدمة المجتمع بسبب قيامها "بخداع ضحيتها من أجل "الاستفادة" من "سذاجتها"، بحسب القاضي.
وفي التفاصيل، تنكرت جورجيا بملابس شاب وحافظت على غطاء رأسها لإخفاء شعرها الأشقر الطويل طوال علاقتها مع بيلا، مدعية أنها مصابة "بالقلق" بسبب تورطها مع عصابة مخدرات ألبانية.
وأوهمت جورجيا الضحية بأن جدتها تعيش في المنطقة عينها. وبدأت الفتاتان بالمراسلة وسرعان ما أصبحتا قريبتين. وقالت الضحية: "كنا نتحدث عن الأمور اليومية، وعائلتنا ومشاكلنا".
وعندما التقت جورجيا ببيلا للمرة الأولى في أحد الحدائق العامة بالظلام، شعرت الأخيرة أن أمراً مريباً يحصل، فقررت الابتعاد عن جورجيا أو "جورج".
وبعد مرور 3 أعوام، لم يستطع "جورج" قطع الوصال نهائياً مع بيلا، فقررتا أن يتم اللقاء مرة جديدة. وأصبحت المشاوير تتكاثر مع الوقت ما أدّى إلى تطور علاقة الفتاتين، إلا أن بيلا لم تكن تعلم أبداً أنه يتم خداعها من قبل فتاة.
وبدأت مشاعر الفتاتين تتفاقم مع مرور الوقت، ولكن كانت دائماً "جورجيا" تحاول إخفاء حقيقتها من خلال ملابسها الرجالية الّتي اعتمدها.
وفي أحد الأيام، دعت بيلا حبيبها "جورج" إلى المنزل لمقابلة والدتها. وعندما اقتربت الأم من "الشاب" (جورجيا)، لاحظت أن ملامحه نسائية وأن أمراً خارج عن المألوف تعيشه ابنتها.
وعندما صارحت ابنتها بيلا عن الموضوع، قامت الأخيرة بالبحث عن ملف "جورج"، فاكتشفت هوية جورجيا بالكامل مع توثيق الدلائل بالكامل.
وبعد أن تمت مواجهة جورجيا بخداعها لبيلا، اعترفت بأنها أقدمت على استغلال الشابة الأخرى، قائلةً أنها لم تقصد أن تصل الأمور لهذا الحدّ.
وفي بيان عن الضحية تمت قراءته في المحكمة، قالت الفتاة المراهقة إن ما حدث جعلها تشعر بالمرض والخوف والإحراج الشديد، وإنها ألقت اللوم على نفسها.
وبدأت صحة الشابة العقلية بالتدهور نتيجة علاقتها مع جورجيا، ما أدّى إلى معالجتها لدى معالجة نفسية.
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