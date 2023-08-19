طوله يتخطى المتر الواحد... "رابونزل" الواقع تتعرض لمواقف غريبة: "غرباء يطمحون لشراء شعري بهذا السعر"! (صور)

تُعتبر صوفيا بلاك، عالمة آثار تبلغ من العمر 31 عامًا وموظفة من بلغاريا، مثل شخصية "رابونزل" في الحياة الواقعية إذ يبلغ طول شعرها 44 بوصة (1.11 مترا).

وأمضت بلاك أكثر من 10 سنوات وهي تهتم في نمو شعرها، إلا أنها وجدت نفسها متورطة في سيناريوهات غريبة مع غرباء عرضوا شراء خصلات شعرها مقابل 150 دولارًا، بحسب قولها.

وقالت صوفيا في مقابلة: "ذات مرة اقترب مني شخص في الشارع لأنه أراد شراء شعري"، موضحةً "أنزلت شعري، وفجأةً ظهر الرجل وسلمني بطاقة عمله".

حينها، أخبرت الرجل أنها تخطط للتبرع بشعرها لجمعية خيرية لمكافحة السرطان، لكنها شعرت بالذهول عندما حاول إقناعها بعدم القيام بذلك.

وذكرت المعلومات أن صوفيا توقفت عن قصّ شعرها في عام 2013، وقالت: "ينمو شعري بسرعة كبيرة".

وكشفت صوفيا أنها تخطط لجعل شعرها ينمو لأطول فترة ممكنة.