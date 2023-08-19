"استهدفت امرأة ضعيفة"... اتهام داية بالاعتداء الجنسي على حامل أثناء حثها على الولادة!

تجنبت داية أُدينت بالاعتداء الجنسي على امرأة حامل أثناء قيامها بالإجراءات اللازمة للحث على الولادة، دخولها السجن.

وكانت جينيفر غيسفورد، 52 عامًا، تقوم بالإجراءات الّتي يتم تنفيذها لبدء المخاض بشكل مصطنع، على إحدى السيدات في أيلول 2021، عندما أقدمت على الاعتداء عليها.

وتم وصف الحادثة، الّتي وقعت في منطقة ويلتشير ببريطانيا، بأنه "اعتداء يستهدف امرأة ضعيفة".

وكانت غيسفورد بديلة عن الداية الّتي خُصصت للاعتناء بالمرأة منذ البداية، وأنكرت في البداية تهمتي الاعتداء الجنسي والاعتداء على امرأة حامل.

ووجدت هيئة محلفين في وقت لاحق أن غيسفورد، التي أصبحت داية بشكل رسمي في أيلول 1996، مذنبة بتهمة الاعتداء ولكنها ليست مذنبة بالاعتداء الجنسي.

وتم إعفاء غيسفورد من السجن في محكمة سويندون كراون يوم الخميس، وبدلاً من ذلك سلمت المحكمة أمرًا مجتمعيًا لمدة 12 شهرًا يتضمن 120 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر.