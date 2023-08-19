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في غزة... مقهى للقطط لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة ضغوط الحياة (فيديو)

منوعات
2023-08-19 | 02:00
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في غزة... مقهى للقطط لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة ضغوط الحياة (فيديو)
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في غزة... مقهى للقطط لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة ضغوط الحياة (فيديو)

افتتحت سيدة فلسطينية هذا الأسبوع مقهى للقطط في غزة، بهدف المساعدة في توفير لحظات من الراحة للسكان في مواجهة ضغوط الحياة اليومية في القطاع الفقير والمحاصر.
 
وأطلقت نعيمة معبد "مقهى مياو"Meow Cat cafe على مشروعها الصغير الذي يضم زاوية للقطط الأليفة، والذي أنشأته في شقة تتجاوز مساحتها مئة متر في بناية سكنية وسط حي تل الهوى المكتظ بالسكان في جنوب غرب مدينة غزة.
 
وبدأت معبد، البالغة من العمر 50 عاما، والمهتمة بتربية القطط منذ صغرها، مشروعها بعشر قطط، كانت قد حصلت على بعضها من أصدقائها. ولاقى مشروع مقهى القطط إقبالا لافتا وتفاعلا بين النشطاء الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وفي زاوية القطط، وُضعت على الحائط رفوف خشبية لتتسلق عليها الحيوانات الصغيرة أثناء اللعب مع الأطفال، وبجانبها أريكة لجلوس الزبائن مقابل ساحة وُضعت فيها طاولات خشبية بيضاء وحولها كراس خشبية مطلية بالأبيض والبرتقالي.
 
ويوفر المقهى الطعام والشراب والعلاج للقطط.
 
وكان عدد من الأطفال يلعبون مع الهررة، بينما كانت عائلاتهم تجلس حول طاولة لشرب القهوة.
 
ويدفع الزبائن حوالى 10 شيكل (أو 2,65 دولار) مقابل اللعب مع القطط لمدة ساعة.
 

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