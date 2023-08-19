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حاول بدء محادثة جنسية مع ابنة الـ8 سنوات من خلال لعبة... الوالدة المذعورة واجهت المنحرف الثلاثيني وهذه التفاصيل!

حاول بدء محادثة جنسية مع ابنة الـ8 سنوات من خلال لعبة عبر الإنترنت... الوالدة المذعورة واجهت المنحرف الثلاثيني وهذه التفاصيل!







وتقرب أوين تايلور من التلميذة - التي كانت تلعب دور Movie Star Planet على جهازها اللوحي - من خلال الادعاء بأنه مراهقة تحت اسم مستخدم مختلف، وفق ما نقل موقع



واستمعت محكمة نيوكاسل كراون إلى أن تايلور كان في الواقع يبلغ من العمر 36 عامًا عندما استخدم اللعبة لإرسال صور لجسده للطفلة.



وقالت كلير أندرسون، المدعي العام، إن المدعى عليه وصف الطفلة بـ "اللطيفة" خلال الدردشات التي حاول فيما بعد متابعتها على مواقع أخرى على الإنترنت.



وعند اكتشاف رسالة الشخص الغريب، قامت والدة الفتاة بتغيير ملف تعريف ابنتها للسماح للطفلة بمواصلة اللعب تحت اسم مختلف، لكنها شعرت بالرعب لاحقًا لاكتشاف اتصال تايلور بها مرة أخرى بعد أيام.



ثم تظاهرت الأم بأنها الفتاة حتى تتمكن من جمع المزيد من المعلومات قبل الاتصال لاحقًا بالشرطة.



واعترف تايلور، البالغ من العمر 40 عامًا، من ويلز، بجرائم التواصل مع طفل ومحاولة التواصل الجنسي مع طفل.



وفي بيان، قالت والدة الفتاة إن حياة عائلتها تغيرت إلى الأبد بسبب المحنة.



























حاول منحرف يبلغ من العمر 36 عامًا بدء محادثة جنسية مع فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات في لعبة عبر الإنترنت قبل أن تسيطر والدة الطفلة على التطبيق وتكشف عنه.وتقرب أوين تايلور من التلميذة - التي كانت تلعب دور Movie Star Planet على جهازها اللوحي - من خلال الادعاء بأنه مراهقة تحت اسم مستخدم مختلف، وفق ما نقل موقع دايلي ميل. واستمعت محكمة نيوكاسل كراون إلى أن تايلور كان في الواقع يبلغ من العمر 36 عامًا عندما استخدم اللعبة لإرسال صور لجسده للطفلة.وقالت كلير أندرسون، المدعي العام، إن المدعى عليه وصف الطفلة بـ "اللطيفة" خلال الدردشات التي حاول فيما بعد متابعتها على مواقع أخرى على الإنترنت.وعند اكتشاف رسالة الشخص الغريب، قامت والدة الفتاة بتغيير ملف تعريف ابنتها للسماح للطفلة بمواصلة اللعب تحت اسم مختلف، لكنها شعرت بالرعب لاحقًا لاكتشاف اتصال تايلور بها مرة أخرى بعد أيام.ثم تظاهرت الأم بأنها الفتاة حتى تتمكن من جمع المزيد من المعلومات قبل الاتصال لاحقًا بالشرطة.واعترف تايلور، البالغ من العمر 40 عامًا، من ويلز، بجرائم التواصل مع طفل ومحاولة التواصل الجنسي مع طفل.وفي بيان، قالت والدة الفتاة إن حياة عائلتها تغيرت إلى الأبد بسبب المحنة.