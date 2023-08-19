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حقنت الأطفال بالهواء وسممتهم بالأنسولين... هكذا تحولت من ممرضة إلى أخطر قاتلة أطفال متسلسلة بالتاريخ البريطاني!
منوعات
2023-08-19 | 06:20
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حقنت الأطفال بالهواء وسممتهم بالأنسولين... هكذا تحولت من ممرضة إلى أخطر قاتلة أطفال متسلسلة بالتاريخ البريطاني!
حقنت الأطفال بالهواء وسممتهم بالأنسولين... هكذا تحولت من ممرضة إلى أخطر قاتلة أطفال متسلسلة بالتاريخ البريطاني!
تم العثور على "قاتلة الأطفال" الممرضة لوسي ليتبي، 33 عامًا، مذنبة بقتل سبعة أطفال في جناح حديثي الولادة، ومحاولة قتل ستة آخرين.
وكانت ليتبي تحقن الأطفال حديثي الولادة عمدًا بالهواء، وأطعمت آخرين الحليب بالقوة وسممت اثنين بالأنسولين، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
توفي الطفل "أ" ، الذي كان يزن 3 أرطال 12 أونصة عندما ولد قبل 12 أسبوعًا، من حقنة من الهواء بعد 24 ساعة من ولادته.
ثم حاولت ليتبي قتل أخته التوأم "ب" بعد 28 ساعة، الا أن جرس إنذار الفتاة دق في وحدة حديثي الولادة بعد أن تم تخريب جهاز التنفس الخاص بها.
هذا مثال يظهر كيف انتقلت لوسي ليتبي من "بطلة للأطفال" في أحد المستشفيات البريطانية، إلى أكثر قتلة الأطفال المتسلسلين إنتاجًا في التاريخ البريطاني.
ما الذي تمت إدانتها به؟
التهمة 1 - قتل الطفل A في 8 حزيران 2015 - مذنبة
التهمة 2 - الشروع في قتل الطفل B بين 8 حزيران 2015 و 11 حزيران 2015 - مذنبة
التهمة 3 - قتل الطفل C في 14 حزيران 2015 - مذنبة
التهمة 4 - قتل الطفل D في 22 حزيران 2015 - مذنبة
التهمة 5 - قتل الطفل E في 4 آب 2015 - مذنبة
التهمة 6 - الشروع في قتل الطفل F في 5 آب 2015 - مذنبة
التهمة 7 - الشروع في قتل الطفل G في 7 أيلول 2015 - مذنبة
التهمة 8 - الشروع في قتل الطفل G في 21 أيلول 2015 - مذنبة
التهمة 9 - الشروع في قتل الطفل G في 21 أيلول 2015 – لا يمكن أن تصل هيئة المحلفين إلى الحكم
التهمة 10 - الشروع في قتل الطفل H في 26 أيلول 2015 – لا يمكن أن تصل هيئة المحلفين إلى الحكم
التهمة 11 - محاولة قتل الطفل H - لا يمكن أن تصل هيئة المحلفين إلى الحكم
التهمة 12 - قتل الطفل الأول في 23 تشرين الأول 2015 - مذنبة
التهمة 13 - محاولة قتل الطفل J - لا يمكن أن تصل هيئة المحلفين إلى الحكم
التهمة 14 - محاولة قتل الطفل J - لا يمكن أن تصل هيئة المحلفين إلى الحكم
التهمة 15 - الشروع في قتل الطفل L في 9 نيسان 2016 - مذنبة
التهمة 16 - الشروع في قتل الطفل M في 9 نيسان 2016 - مذنبة
التهمة 17 - الشروع في قتل الطفل N في 3 حزيران 2016 - مذنبة
التهمة 18 - 19 - محاولة قتل الطفل N لا يمكن أن تصل هيئة المحلفين إلى الحكم
التهمة 20 - قتل الطفل O في 23 حزيران 2016 - مذنبة
التهمة 21 - قتل الطفل P في 24 حزيران 2016 - مذنبة
التهمة 22 - الشروع في قتل الطفل Q - لا يمكن أن تصل هيئة المحلفين إلى الحكم، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
نبذة عن حياة ليتبي
وكانت الممرضة البالغة من العمر 33 عامًا هي الطفلة الوحيدة لبائع الأثاث جون، 78 عامًا، وكاتبة الحسابات سوزان، 63 عامًا.
ونشأت في شارع هادئ في مدينة الكاتدرائية الخلابة هيريفورد ، بالقرب من الحدود بين إنكلترا وويلز.
في وقت إلقاء القبض عليها لأول مرة في تموز 2018 ، أخبر جيران الزوجين عن صدمتهم عندما فتشت الشرطة منزل طفولتها بعد أيام قليلة من عودة ليتبي ووالديها من إحدى عطلاتهم المعتادة إلى توركواي، وفق ما نقل موقع ذا صن.
وقال أحدهم واصفًا ليتبي بأنها "مدفوعة جدًا بالوظيفة": "لا أستطيع تصديق ذلك حقًا. كانت فرحة. لابد أن والديها يمرون بالجحيم... كان والداها جيراني منذ 25 عامًا على الأقل، لذلك شاهدت لوسي تكبر. تعيش لوسي بعيدًا ولكنها تزورهم كثيرًا مثل أي ابنة جيدة. لقد عشقاها ".
والتحقت بمدرسة شاملة محلية قبل الانتقال للدراسة في Hereford Sixth Form College ، حيث وصفها زملاؤها السابقون بأنها واحدة من "الفتيات العبقريات".
وكانت تحلم دائمًا بأن تصبح ممرضة والأولى في عائلتها من الذين يذهبون إلى الجامعة، وذهبت للدراسة في تشيستر على بعد 100 ميل، حيث قال أصدقاؤها إنها كانت دائمًا تعود الى المنزل باكرا"، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وتذكر أحد زملائها الطلاب أن ليتبي "لم تكن فتاة أنثوية تشارك دائمًا في الحفلات، ولكنها كانت تركز بشدة على دراستها وأحبتها".
وقال أحدهم: "كانت مشرقة جدًا. لقد كانت لطيفة حقًا وطيبة وودودة وكانت دائمًا جزءًا من المجموعة الهادئة... لقد صدمت للغاية عندما تم القبض عليها لأنها".
وتابع: "لقد أحبت وظيفتها، وعندما كانت هي وأصدقاؤها في الجامعة، عملوا جميعًا بجد وكانوا جميعًا متحمسين."
يُعتقد أنها واعدت سابقًا ممرضًا متزوجًا الآن ولديه أطفال، لكن لم يكن لديها حبيب خلال الفترة التي ألحقت فيها الأذى بالأطفال.
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الأطفال
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