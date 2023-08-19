الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)
منوعات
2023-08-19 | 11:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)
أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)
يُظهر مقطع فيديو صادم طفلًا يسرق الهاتف الخاص لعاملة في احدى المقاهي في لندن، في عملية احتيال مدبّرة من قبل والدته.
وبحسب موقع
"ديلي ميل"
، قامت والدة الطفل بتشتيت انتباه العاملة وزميلها من خلال طلب تغيير المنتج التي اشترته.
وخلال عملية الالهاء، قام الطفل بالتسلل وأخذ الهاتف المحمول ووضعه في حقيبته. ثم خرجت الأم وابنها بسرعة من المتجر، في حين ان الموظفين غافلين عما حدث.
وتمت مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وتلقى المنشور مئات التفاعلات والتعليقات من قبل الأشخاص الذين أذهلهم ما فعلته الأم وطفلها.
فعلّق أحدهم: "من المحزن أن الأطفال يتعلمون السرقة في مثل هذا السن المبكر".
آخر الأخبار
منوعات
سرقة
طفل
مقهى
التالي
في غزة... مقهى للقطط لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة ضغوط الحياة (فيديو)
استخدمت أساليب مروعة لتعذيبهم... قضية ممرضة بريطانية قتلت 7 أطفال حديثي الولادة تثير الجدل وهذه قصّتها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
02:00
في غزة... مقهى للقطط لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة ضغوط الحياة (فيديو)
منوعات
02:00
في غزة... مقهى للقطط لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة ضغوط الحياة (فيديو)
0
منوعات
2023-08-18
نُقلت الى المستشفى بعد أن هاجمها كلب بوحشية أمام طفلها...وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-18
نُقلت الى المستشفى بعد أن هاجمها كلب بوحشية أمام طفلها...وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-08-18
طعنت طفلتها ورمت الجثة في سلة المطبخ... الأم القاتلة تتوفى في السجن والأسباب غامضة!
منوعات
2023-08-18
طعنت طفلتها ورمت الجثة في سلة المطبخ... الأم القاتلة تتوفى في السجن والأسباب غامضة!
0
منوعات
2023-08-17
المتحف البريطاني يطرد أحد موظفيه... اكتشف سرقة "نادرة جداً" لهذه القطع الثمينة!
منوعات
2023-08-17
المتحف البريطاني يطرد أحد موظفيه... اكتشف سرقة "نادرة جداً" لهذه القطع الثمينة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:02
بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟
منوعات
14:02
بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟
0
منوعات
13:21
"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!
منوعات
13:21
"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!
0
منوعات
06:20
حقنت الأطفال بالهواء وسممتهم بالأنسولين... هكذا تحولت من ممرضة إلى أخطر قاتلة أطفال متسلسلة بالتاريخ البريطاني!
منوعات
06:20
حقنت الأطفال بالهواء وسممتهم بالأنسولين... هكذا تحولت من ممرضة إلى أخطر قاتلة أطفال متسلسلة بالتاريخ البريطاني!
0
منوعات
05:39
حاول بدء محادثة جنسية مع ابنة الـ8 سنوات من خلال لعبة... الوالدة المذعورة واجهت المنحرف الثلاثيني وهذه التفاصيل!
منوعات
05:39
حاول بدء محادثة جنسية مع ابنة الـ8 سنوات من خلال لعبة... الوالدة المذعورة واجهت المنحرف الثلاثيني وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-16
ملف التحقيقات بمقتل الحصروني... على ماذا إستند وزير الداخلية حين أعلن أن لا خلفية حزبية للجريمة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-16
ملف التحقيقات بمقتل الحصروني... على ماذا إستند وزير الداخلية حين أعلن أن لا خلفية حزبية للجريمة؟
0
أخبار لبنان
2023-05-26
حجار: لم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين
أخبار لبنان
2023-05-26
حجار: لم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين
0
أخبار دولية
2023-04-19
فقدان 15 مهاجرا تونسيا بعد غرق مركبهم
أخبار دولية
2023-04-19
فقدان 15 مهاجرا تونسيا بعد غرق مركبهم
0
منوعات
2022-12-21
في زمن الميلاد... إلى ماذا ترمز حلوى "البوش دو نويل"؟
منوعات
2022-12-21
في زمن الميلاد... إلى ماذا ترمز حلوى "البوش دو نويل"؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:08
هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟
أخبار دولية
14:08
هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إهمج إفتتحت مهرجاناتها بالأمس... والحفل اليوم لناصيف زيتون
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إهمج إفتتحت مهرجاناتها بالأمس... والحفل اليوم لناصيف زيتون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أبو وديع يفتتح مهرجان إهمج بسهرة من العمر
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أبو وديع يفتتح مهرجان إهمج بسهرة من العمر
0
السياحة في لبنان
13:37
أهلا بهالطلة من مغدوشة
السياحة في لبنان
13:37
أهلا بهالطلة من مغدوشة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف يشرح فياض ما يحصل بشأن قرار صرف الاموال على شراء الفيول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف يشرح فياض ما يحصل بشأن قرار صرف الاموال على شراء الفيول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بواخر الفيول: خلاف جديد حول كلفتها وطريقة الدفع
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بواخر الفيول: خلاف جديد حول كلفتها وطريقة الدفع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:59
إليكم تفاصيل ما حصل في حي السلم مساء أمس...
أمن وقضاء
03:59
إليكم تفاصيل ما حصل في حي السلم مساء أمس...
2
أخبار لبنان
17:52
زهران: معلومات توافرت لحزب الله عن ارهابي يُجهز لعملية إنتحارية..اليكم ماذا قال عن ما جرى في حي السلم
أخبار لبنان
17:52
زهران: معلومات توافرت لحزب الله عن ارهابي يُجهز لعملية إنتحارية..اليكم ماذا قال عن ما جرى في حي السلم
3
فنّ
04:57
قبل ساعات من حفل عمرو دياب في بيروت.. أزمة عائلة جان صليبا تتجدّد بسبب نسف كل المبادرات!
فنّ
04:57
قبل ساعات من حفل عمرو دياب في بيروت.. أزمة عائلة جان صليبا تتجدّد بسبب نسف كل المبادرات!
4
حال الطقس
01:41
طقس صيفي حار يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
01:41
طقس صيفي حار يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟
5
صحف اليوم
23:44
مافيات المولّدات في الضاحية: "ضريبة" على الطاقة الشمسية! (الأخبار)
صحف اليوم
23:44
مافيات المولّدات في الضاحية: "ضريبة" على الطاقة الشمسية! (الأخبار)
6
أمن وقضاء
06:32
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية سقط عن سطح مبنى في محلة المعلّقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
06:32
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية سقط عن سطح مبنى في محلة المعلّقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟
7
منوعات
15:06
استخدمت أساليب مروعة لتعذيبهم... قضية ممرضة بريطانية قتلت 7 أطفال حديثي الولادة تثير الجدل وهذه قصّتها!
منوعات
15:06
استخدمت أساليب مروعة لتعذيبهم... قضية ممرضة بريطانية قتلت 7 أطفال حديثي الولادة تثير الجدل وهذه قصّتها!
8
منوعات
03:00
"استهدفت امرأة ضعيفة"... اتهام داية بالاعتداء الجنسي على حامل أثناء حثها على الولادة!
منوعات
03:00
"استهدفت امرأة ضعيفة"... اتهام داية بالاعتداء الجنسي على حامل أثناء حثها على الولادة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More