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أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)

أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)





وبحسب موقع



وخلال عملية الالهاء، قام الطفل بالتسلل وأخذ الهاتف المحمول ووضعه في حقيبته. ثم خرجت الأم وابنها بسرعة من المتجر، في حين ان الموظفين غافلين عما حدث.



وتمت مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وتلقى المنشور مئات التفاعلات والتعليقات من قبل الأشخاص الذين أذهلهم ما فعلته الأم وطفلها.



فعلّق أحدهم: "من المحزن أن الأطفال يتعلمون السرقة في مثل هذا السن المبكر". يُظهر مقطع فيديو صادم طفلًا يسرق الهاتف الخاص لعاملة في احدى المقاهي في لندن، في عملية احتيال مدبّرة من قبل والدته.وبحسب موقع "ديلي ميل" ، قامت والدة الطفل بتشتيت انتباه العاملة وزميلها من خلال طلب تغيير المنتج التي اشترته.وخلال عملية الالهاء، قام الطفل بالتسلل وأخذ الهاتف المحمول ووضعه في حقيبته. ثم خرجت الأم وابنها بسرعة من المتجر، في حين ان الموظفين غافلين عما حدث.وتمت مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وتلقى المنشور مئات التفاعلات والتعليقات من قبل الأشخاص الذين أذهلهم ما فعلته الأم وطفلها.فعلّق أحدهم: "من المحزن أن الأطفال يتعلمون السرقة في مثل هذا السن المبكر".