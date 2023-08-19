الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)

منوعات
2023-08-19 | 11:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)

أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)

يُظهر مقطع فيديو صادم طفلًا يسرق الهاتف الخاص لعاملة في احدى المقاهي في لندن، في عملية احتيال مدبّرة من قبل والدته.

وبحسب موقع "ديلي ميل"، قامت والدة الطفل بتشتيت انتباه العاملة وزميلها من خلال طلب تغيير المنتج التي اشترته.

وخلال عملية الالهاء، قام الطفل بالتسلل وأخذ الهاتف المحمول ووضعه في حقيبته. ثم خرجت الأم وابنها بسرعة من المتجر، في حين ان الموظفين غافلين عما حدث.

وتمت مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وتلقى المنشور مئات التفاعلات والتعليقات من قبل الأشخاص الذين أذهلهم ما فعلته الأم وطفلها. 

فعلّق أحدهم: "من المحزن أن الأطفال يتعلمون السرقة في مثل هذا السن المبكر".

آخر الأخبار

منوعات

سرقة

طفل

مقهى

LBCI التالي
في غزة... مقهى للقطط لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة ضغوط الحياة (فيديو)
استخدمت أساليب مروعة لتعذيبهم... قضية ممرضة بريطانية قتلت 7 أطفال حديثي الولادة تثير الجدل وهذه قصّتها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:00

في غزة... مقهى للقطط لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة ضغوط الحياة (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-18

نُقلت الى المستشفى بعد أن هاجمها كلب بوحشية أمام طفلها...وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-08-18

طعنت طفلتها ورمت الجثة في سلة المطبخ... الأم القاتلة تتوفى في السجن والأسباب غامضة!

LBCI
منوعات
2023-08-17

المتحف البريطاني يطرد أحد موظفيه... اكتشف سرقة "نادرة جداً" لهذه القطع الثمينة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:02

بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟

LBCI
منوعات
13:21

"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!

LBCI
منوعات
06:20

حقنت الأطفال بالهواء وسممتهم بالأنسولين... هكذا تحولت من ممرضة إلى أخطر قاتلة أطفال متسلسلة بالتاريخ البريطاني!

LBCI
منوعات
05:39

حاول بدء محادثة جنسية مع ابنة الـ8 سنوات من خلال لعبة... الوالدة المذعورة واجهت المنحرف الثلاثيني وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-16

ملف التحقيقات بمقتل الحصروني... على ماذا إستند وزير الداخلية حين أعلن أن لا خلفية حزبية للجريمة؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-26

حجار: لم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين

LBCI
أخبار دولية
2023-04-19

فقدان 15 مهاجرا تونسيا بعد غرق مركبهم

LBCI
منوعات
2022-12-21

في زمن الميلاد... إلى ماذا ترمز حلوى "البوش دو نويل"؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:08

هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

إهمج إفتتحت مهرجاناتها بالأمس... والحفل اليوم لناصيف زيتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

أبو وديع يفتتح مهرجان إهمج بسهرة من العمر

LBCI
السياحة في لبنان
13:37

أهلا بهالطلة من مغدوشة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كيف يشرح فياض ما يحصل بشأن قرار صرف الاموال على شراء الفيول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بواخر الفيول: خلاف جديد حول كلفتها وطريقة الدفع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:59

إليكم تفاصيل ما حصل في حي السلم مساء أمس...

LBCI
أخبار لبنان
17:52

زهران: معلومات توافرت لحزب الله عن ارهابي يُجهز لعملية إنتحارية..اليكم ماذا قال عن ما جرى في حي السلم

LBCI
فنّ
04:57

قبل ساعات من حفل عمرو دياب في بيروت.. أزمة عائلة جان صليبا تتجدّد بسبب نسف كل المبادرات!

LBCI
حال الطقس
01:41

طقس صيفي حار يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
صحف اليوم
23:44

مافيات المولّدات في الضاحية: "ضريبة" على الطاقة الشمسية! (الأخبار)

LBCI
أمن وقضاء
06:32

قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية سقط عن سطح مبنى في محلة المعلّقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
منوعات
15:06

استخدمت أساليب مروعة لتعذيبهم... قضية ممرضة بريطانية قتلت 7 أطفال حديثي الولادة تثير الجدل وهذه قصّتها!

LBCI
منوعات
03:00

"استهدفت امرأة ضعيفة"... اتهام داية بالاعتداء الجنسي على حامل أثناء حثها على الولادة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More