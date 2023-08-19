الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ممرات ضيقة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟

منوعات
2023-08-19 | 14:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟

بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟

بعد أربع سنوات من وفاتها المأساوية والغامضة عن عمر يناهز 38 عامًا، لا تزال عائلة ميريام ريفيرا تبحث عن إجابات.

وكانت عارضة الأزياء المكسيكية التي عُثر عليها ميتة شنقاً في منزلها في المكسيك عام 2019، تبلغ من العمر 21 عامًا فقط في عام 2004 عندما لعبت دور البطولة في فيلم There Something About Miriam ، والذي على الرغم من إثارة الجدل، حقق نجاحًا كبيرًا على Sky One في المملكة المتحدة وأستراليا.

ووفقاً لموقع "ديلي ميل"، بعد أن ذهبت ميريام إلى نيويورك مع زوجها دانيال كويرفو، تحطمت حياتها الأسرية المستقرة عندما تم العثور عليها ميتة. وزعمت حينها السلطات بانه انتحار. لكن كويرفو يصر حتى يومنا هذا على مقتل زوجته.

وأوضحت احدى صديقات النجمة في أن حادثة الوفاة كانت مدبّرة، قائلة إن "بعض الرجال الملثمين ألقوا ميريام من الطابق الخامس من شقتها في نيويورك. وكانت هذه الحادثة قبل الوفاة بفترة. وأخذت مراحل شفاء ميريام وقتاً طويلاً للتعافي من الكسور التي تعرضت لها.

ويرفض جميع أصدقائها تصديق خبر الانتحار، زاعمين أنها من المستحيل أن تقدم على هكذا فعل وتترك والدتها وحيدة، خصوصاً أن ميريام كانت قد فقدت شقيقها الأكبر قبل سنوات قليلة في الانتحار.

وفي حين أن سبب الوفاة لا يزال يكتنفه الغموض، فإن زوجها دانيال كويرفو الذي لا يزال يقيم في مدينة نيويورك، يشتبه دائمًا في تورطها في لعبة شريرة.

ويزعم كويرفو أن وفاة زوجته ربما يكون بسبب رفضها الاستمرار في العمل في اقامة العلاقات الجنسية.

كما ادعى أن رجلاً مجهولاً اتصل به عندما كان يحاول ترتيب جنازة ميريام وهدده بعدم العودة الى المكسيك والا سيُقتل.
 

آخر الأخبار

منوعات

وفاة

انتحار

عارضة

أزياء

LBCI التالي
"استهدفت امرأة ضعيفة"... اتهام داية بالاعتداء الجنسي على حامل أثناء حثها على الولادة!
في غزة... مقهى للقطط لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة ضغوط الحياة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-27

معجبة ترمي ملابسها الداخلية نحو "دريك" على المسرح... و"بلاي بوي" تحوّلها إلى عارضة أزياء! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-07-11

قبلة حميمة من عارضة أزياء شهيرة لحبيبتها تثير الجدل في بطولة ويمبلدون! (صور)

LBCI
موضة وجمال
2023-06-30

في سنّ الـ53... عارضة الأزياء نعومي كامبل ترحب بطفلها الثاني! (صور)

LBCI
موضة وجمال
2023-05-29

عارضة الأزياء مهلقا جابري تلفت الأنظار في كان بفستان حمل تصميم المشنقة... ما هي رسالتها؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:21

"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!

LBCI
منوعات
11:09

أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:20

حقنت الأطفال بالهواء وسممتهم بالأنسولين... هكذا تحولت من ممرضة إلى أخطر قاتلة أطفال متسلسلة بالتاريخ البريطاني!

LBCI
منوعات
05:39

حاول بدء محادثة جنسية مع ابنة الـ8 سنوات من خلال لعبة... الوالدة المذعورة واجهت المنحرف الثلاثيني وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:18

بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
11:43

الشرطة البريطانية تستجوب سفير بورما السابق في لندن

LBCI
أخبار دولية
14:08

هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟

LBCI
اقتصاد
2023-08-16

المدير العام للإسكان: 40 ألف دولار قيمة القرض لذوي الدخل المحدود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:08

هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

إهمج إفتتحت مهرجاناتها بالأمس... والحفل اليوم لناصيف زيتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

أبو وديع يفتتح مهرجان إهمج بسهرة من العمر

LBCI
السياحة في لبنان
13:37

أهلا بهالطلة من مغدوشة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كيف يشرح فياض ما يحصل بشأن قرار صرف الاموال على شراء الفيول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بواخر الفيول: خلاف جديد حول كلفتها وطريقة الدفع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:59

إليكم تفاصيل ما حصل في حي السلم مساء أمس...

LBCI
فنّ
04:57

قبل ساعات من حفل عمرو دياب في بيروت.. أزمة عائلة جان صليبا تتجدّد بسبب نسف كل المبادرات!

LBCI
أخبار لبنان
17:52

زهران: معلومات توافرت لحزب الله عن ارهابي يُجهز لعملية إنتحارية..اليكم ماذا قال عن ما جرى في حي السلم

LBCI
حال الطقس
01:41

طقس صيفي حار يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
أمن وقضاء
06:32

قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية سقط عن سطح مبنى في محلة المعلّقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
صحف اليوم
23:44

مافيات المولّدات في الضاحية: "ضريبة" على الطاقة الشمسية! (الأخبار)

LBCI
منوعات
03:00

"استهدفت امرأة ضعيفة"... اتهام داية بالاعتداء الجنسي على حامل أثناء حثها على الولادة!

LBCI
فنّ
05:08

منظّم الحفل ربيع مقبل يردّ على ورثة جان صليبا بعد تطوّر الخلافات مع عمرو دياب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More