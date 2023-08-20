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انتزع 20 رطلاً من لحمها...قرش يهاجم سيدة أوكرانية ستينية وهذه النتيجة!

منوعات
2023-08-20 | 02:00
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انتزع 20 رطلاً من لحمها...قرش يهاجم سيدة أوكرانية ستينية وهذه النتيجة!
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انتزع 20 رطلاً من لحمها...قرش يهاجم سيدة أوكرانية ستينية وهذه النتيجة!

انتزع 20 رطلاً من لحمها...قرش يهاجم سيدة أوكرانية ستينية وهذه النتيجة!

تعرضت تاتيانا كولتونيوك البالغة من العمر 65 عامًا، وهي اوكرانية الجنسية، لهجوم من قبل قرش أثناء السباحة قبالة شاطئ كوينز في نيويورك، وفقاً لموقع "ديلي ميل".

 وبحسب شهود عيان، فقدت السيدة قطعة لحم من ساقها اليسرى فوق الركبة. فأصبحت تعاني من اعاقة دائمة، واضطرت للخضوع لخمس عمليات جراحية.

وتدعي ابنتها أن احتياجات والدتها ستشمل الخدمات والاستشارات المستمرة، وجهاز المساعدة على التنقل، والعلاج البدني والنفسي المكثف.

وعلى الرغم من عدم تحدثها باللغة الإنغليزية وعدم قدرتها على مواصلة عملها كمهندسة بحرية في أميركا، إلا أن تاتيانا عملت بلا كلل لإعالة أسرتها بعد وفاة زوجها.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن عضة القرش المروعة انتزعت 20 رطلاً من لحم الضحية.

وبعد الهجوم، حلّقت الشرطة بطائرة مسيّرة وطائرة هليكوبتر فوق الشاطئ لتحديد مكان القرش، لكنها لم تنجح في ايجاده.

ويُذكر أنه في العام الفائت، شهدت الولايات المتحدة 41 حالة من أصل 57 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 72 في المئة من الإجمالي العالمي لعام 2022 ، وفقًا لملف هجوم القرش الدولي.

وبشكل أكثر تحديدًا، تعد فلوريدا عاصمة أسماك القرش في العالم، حيث سجلت العام الفائت 16 هجمة غير مميتة، وهو أكبر عدد من الهجمات في أي ولاية أخرى.
 

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