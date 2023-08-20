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تتقاضى 250 دولارًا من زوجها شهرياً دون علمه... هكذا تحتال احدى صانعات المحتوى على تيكتوك على زوجها!
منوعات
2023-08-20 | 03:00
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تتقاضى 250 دولارًا من زوجها شهرياً دون علمه... هكذا تحتال احدى صانعات المحتوى على تيكتوك على زوجها!
تتقاضى 250 دولارًا من زوجها شهرياً دون علمه... هكذا تحتال احدى صانعات المحتوى على تيكتوك على زوجها!
كشفت بريانا، وهي صانعة محتوى على تيكتوك من الولايات المتحدة، والمعروفة باسم themamabrianna على المنصة، عن حيلة لجني المال من زوجها في مقطع شاركته مع 26400 متابع.
ووفقاً لموقع "
ديلي ميل
"، دفعت بريانا بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشر الفيديو، الذي حصد حتى الآن 7.6 مليون مشاهدة، للتعليق على مدى أهمية المعلومات التي قدمتها.
وقالت في الفيديو ان "بعض الأشخاص يحتاجون إلى إنشاء مخزون سري من الأموال في حالة الحاجة إلى الهروب من العلاقات المسيئة".
وتظهر بريانا في الفيديو وهي تنظف المنزل، مع وجود كلمات مركّبة على الشاشة: "في الأول من كل شهر يخرج 250 دولارًا من الحساب المصرفي لزوجي. إنه لمنظف منزلنا. يتم تنظيف المنزل بعمق في الأول من كل شهر."
وأضافت: "لقد طلبت منظف منزل منذ سنوات، عندما كنت حاملاً وأتقيأ 10 مرات في اليوم، بينما أعتني أيضًا بطفلي البالغ من العمر عامًا واحدًا".
ولكن، تعترف بريانا لمتابعيها: "ما لا يعرفه زوجي هو أنني الشخص الذي يقوم بتنظيف المنزل في اليوم الأول من كل شهر."
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