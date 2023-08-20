الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لهذا السبب المخيف والمقلق... لا تنشروا صور أطفالكم على الانترنت!

منوعات
2023-08-20 | 03:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لهذا السبب المخيف والمقلق... لا تنشروا صور أطفالكم على الانترنت!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لهذا السبب المخيف والمقلق... لا تنشروا صور أطفالكم على الانترنت!

لهذا السبب المخيف والمقلق... لا تنشروا صور أطفالكم على الانترنت!

رفعت امرأة عملت في التحقيق في جرائم الأطفال الغطاء عن السبب المرعب الذي يمنعك من نشر صور لأطفالك على وسائل التواصل الاجتماعي. 

والشابة هي أليكس هوفمان، طالبة حقوق تبلغ من العمر 24 عامًا والمعروفة باسم ، لديها أكثر من 100000 متابع على تيك توك، حيث تشارك مقاطع فيديو حول حياتها واهتماماتها. 

وانتشر المحتوى على نطاق واسع هذا الأسبوع بعد أن كشفت عما تعلمته أثناء التحقيق في الجرائم الجنسية عبر الإنترنت ضد الأطفال كعاملة حكومية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقالت: "غالبية الصور التي يتم تحميلها للأطفال على شبكة الإنترنت المظلمة مأخوذة من صفحات الأشخاص العاديين على فيسبوك وانستغرام".

وأوضحت أن "إذا رأيت شخصًا مقترحًا على صفحتك على فيسبوك ليس لديك أصدقاء مشتركون معه، فهذا يعني أنه بحث في ملفك الشخصي ثلاث مرات على الأقل."

وأشارت هوفمان الى أن "الانترنت المظلم ليس مكانًا غامضًا وحصريًا" ، وقالت "جرائم الأطفال صناعة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وهناك الآلاف من المواقع التي يتم إنشاؤها كل يوم لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو". 

وتابعت: "نصيحتي للآباء هي تقييد استخدامهم لصور أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يمكن تشويه الصور ومقاطع الفيديو ووضعها على شبكة الإنترنت المظلمة بسهولة بالغة."

وقامت المحامية الشابة بتصوير سلسلة من مقاطع الفيديو تشرح من خلالها لماذا من الأفضل إبعاد أطفالك عن وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأشارت إلى أن "الكثير من صور الأطفال التي يتم وضعها على شبكة الإنترنت المظلمة ليست واضحة" ، قائلة إنها شاهدت الكثير من صور الأطفال في الجمباز وثياب الرقص. 

وأكدت أن "لم يكن لدى هؤلاء الآباء في كثير من الأحيان فكرة أن طفلهم كان على شبكة الإنترنت المظلمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحويل الصور العادية للأطفال إلى صور فاضحة على الرغم من عدم وجود صورة فاضحة قد تم التقاطها مطلقًا."

وشددت على أن "ربما الأمر الأكثر إزعاجًا، هو أنه سيكون هناك أطفال ينتشرون على شبكة الإنترنت المظلمة، ولا يوجد سبب لذلك. هذا يحدث فقط، وستكون هناك صفحات ومواقع ومنتديات مخصصة لمجرد إرسال صور لهذا الطفل."
 

آخر الأخبار

منوعات

السبب

المخيف

والمقلق...

تنشروا

أطفالكم

الانترنت!

LBCI التالي
سائق شاحنة اتبع تعليمات تطبيق الملاحة فعلق بين مبنيين... لحظات خاطفة للأنفاس وهذا مصيره!
تتقاضى 250 دولارًا من زوجها شهرياً دون علمه... هكذا تحتال احدى صانعات المحتوى على تيكتوك على زوجها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-17

وُضعا في مكان مجرّد من الإنسانية... فيلان يثيران تأثراً في فيتنام لهذا السبب!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-17

إطلاق اسم "هاريسون فورد" على نوع جديد من الأفاعي... لهذا السبب!

LBCI
منوعات
2023-08-12

"عديمة المسؤولية"... أم فتاة مُصابة بالقمل ترفض إزالته من شعرها لهذا السبب الصادم!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-03

لهذا السبب... فرانس برس تقاضي منصة X!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:05

توجه الى منزل الجيران وقتل ابنة الـ10 سنوات وجدتها وكلب العائلة ثم قتل نفسه... مجزرة سببها المخدرات وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
05:34

سائق شاحنة اتبع تعليمات تطبيق الملاحة فعلق بين مبنيين... لحظات خاطفة للأنفاس وهذا مصيره!

LBCI
منوعات
03:00

تتقاضى 250 دولارًا من زوجها شهرياً دون علمه... هكذا تحتال احدى صانعات المحتوى على تيكتوك على زوجها!

LBCI
منوعات
02:00

انتزع 20 رطلاً من لحمها...قرش يهاجم سيدة أوكرانية ستينية وهذه النتيجة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:50

معلومات للـLBCI: الخبر المتداول عن زيارة قد يقوم بها النائب طوني فرنجية إلى معراب غير دقيق

LBCI
فنّ
2023-08-15

في بيكيني أزرق ملفت... سلمى حايك تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة زوجها الملياردير! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-14

نصرالله عن حادثة الكحالة: الشاحنة بقيت لاكثر من ثلاث ساعات نقل خلالها الشباب سائقها إلى المستشفى واستدعوا رافعة لنقلها

LBCI
منوعات
2023-08-08

قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:08

هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

إهمج إفتتحت مهرجاناتها بالأمس... والحفل اليوم لناصيف زيتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

أبو وديع يفتتح مهرجان إهمج بسهرة من العمر

LBCI
السياحة في لبنان
13:37

أهلا بهالطلة من مغدوشة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كيف يشرح فياض ما يحصل بشأن قرار صرف الاموال على شراء الفيول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بواخر الفيول: خلاف جديد حول كلفتها وطريقة الدفع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ما قصة وسام دلة في حي السلم ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:43

بعد ليلة ساخنة... الهدوء يعود الى حي السلم

LBCI
أمن وقضاء
13:49

بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء

LBCI
منوعات
14:02

بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟

LBCI
أمن وقضاء
10:40

جديد قضية الكحالة

LBCI
منوعات
11:09

أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)

LBCI
فنّ
12:18

بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)

LBCI
منوعات
13:21

"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More