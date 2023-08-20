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توجه الى منزل الجيران وقتل ابنة الـ10 سنوات وجدتها وكلب العائلة ثم قتل نفسه... مجزرة سببها المخدرات وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-20 | 06:05
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توجه الى منزل الجيران وقتل ابنة الـ10 سنوات وجدتها وكلب العائلة ثم قتل نفسه... مجزرة سببها المخدرات وهذه التفاصيل!
توجه الى منزل الجيران وقتل ابنة الـ10 سنوات وجدتها وكلب العائلة ثم قتل نفسه... مجزرة سببها المخدرات وهذه التفاصيل!
قُتلت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات وجدتها وكلب العائلة برصاص جارهم الذي كان فيحالة غضب شديد وتحت تأثير المخدرات قبل أن يقتل نفسه، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتم إطلاق النار على أوبريانا لين وكيم فيربانكس، 52 عامًا، على يد فيكتور نيفيس البالغ من العمر 34 عامًا بعد أن ذهب لتناول الكوكايين في سبرينغفيلد ، ماساتشوستس، يوم الاثنين.
وتوفيت فيربانكس بعد إصابتها في رأسها، بينما كافحت الطفلة أوبريانا للنجاة بحياتها حتى توفيت في المستشفى يوم الخميس، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
نيفيس، الذي كان يعيش في شقة فوق منزل العائلة، أطلق النار أيضًا على شقيقة أوبريانا البالغة من العمر 12 عامًا، والتي نجت، وقتل كلب العائلة قبل أن يطلق النار على نفسه.
وعبرت والدة أوبريانا عن حزنها الشديد على فقدان ابنتها ووالدتها، قائلة "لا يبدو الأمر حقيقيًا ولن أفهم ما حصل أبدًا".
وقالت حبيبة القاتل مونيكا سانشيز إن "الرعب بدأ في الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الاثنين عندما أصيب نيفيس بنوبةجنون وبدأ يتصرف بشكل غريب خلال جلسة تعاطي المخدرات."
وأكدت سانشيز إنها اتصلت بوالدة الأطفال ستيفاني كروتو قبل وقت قصير من الهجوم لتخبرها أن نيفيس كان يتصرف بجنون وتوجه إلى الطابق السفلي.
وفقًا لسانشيز، أخبرتها كروتو أنها ستتصل بوالدتها، لكنها "سمعت طلقات نارية وخرجت للخارج". وقال الجيران إن سانشيز طلبت المساعدة.
وقالت الشرطة إن أحد الأطفال اتصل برقم 911 من داخل المنزل وكانت الشرطة في المنزل الواقع في 174 شارع بيركشاير في غضون دقائق.
وبمجرد أن دخلوا الشقة في الطابق الأول وجدوا الأطفال المذعورين مختبئين في غرفة نوم.
وأصيبت أوبريانا برصاصة في صدرها وتم نقلها جوا إلى مستشفى بوسطن للأطفال حيث ظلت في حالة حرجة حتى وفاتها يوم الخميس.
وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا برصاصة في البطن وكانت في حالة مستقرة في مركز بايستات الطبي. ونجا صبي يبلغ من العمر خمس سنوات دون إصابة.
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