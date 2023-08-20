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لم تكن حياتهما هادئة... لحّام مصري طعن زوجته العشرينية حتى الموت وهذه تفاصيل الجريمة!

منوعات
2023-08-20 | 06:50
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لم تكن حياتهما هادئة... لحّام مصري طعن زوجته العشرينية حتى الموت وهذه تفاصيل الجريمة!
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لم تكن حياتهما هادئة... لحّام مصري طعن زوجته العشرينية حتى الموت وهذه تفاصيل الجريمة!

لم تكن حياتهما هادئة... لحّام مصري طعن زوجته العشرينية حتى الموت وهذه تفاصيل الجريمة!

قتل لحام مصري زوجته الشابة التي لم تتجاوز العقد الثاني من العمر ذبحاً بسبب خلافات زوجية.

وفي التفاصيل، بدأت قصة دهب حسن الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عامًا عندما تزوجت منذ عامين في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من زوجها محمود حسن 30 سنة، لحام.

ولم تكن حياتهما هادئة، حيث خاضا الكثير من المشاكل.

ومع الوقت، ارتفعت وتيرة الخلافات بينهما بسبب تعاطي الزوج المواد المخدرة.

ويوم وقوع الجريمة، احتد الخلاف بينهما حتى تطورت مشاجرة قام خلالها الزوج بطعنها طعنات عدة بالبطن وجرح رقبتها، وتركها غارقة في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.
 
وقبل ذلك تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقي إشارة من المستشفى بوصول د.ح 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه، وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

ثم تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وقالت والدة المجني عليها، إن المتهم زوج نجلتها ويدعى محمود. م. ب 30 سنة جزار، وتم القبض عليه، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 
 

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