أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!

انتزع 20 رطلاً من لحمها...قرش يهاجم سيدة أوكرانية ستينية وهذه النتيجة!

انتزع 20 رطلاً من لحمها...قرش يهاجم سيدة أوكرانية ستينية وهذه النتيجة!

بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟