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أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!
منوعات
2023-08-20 | 12:58
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أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!
أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!
طعن رجل زوجته وطفليه وانتحر فيما بعد بعد مشاجرة حول كلب ينبح في أوغاين بولاية ماديا براديش، الهند، مساء السبت.
وفي التفاصيل، وقع الحادث في بالودا ، حيث كان المتهم، وهو ديليب باوار، في حالة سكر وغضب جداً بسبب نباح كلب، وفق ما نقل موقع
India Today
.
ثم، وفي نوبة من الغضب، خرج من منزله حاملا بيده سيف ليقتل الكلب.
وعندما حاولت زوجته غانغا باوار منعه قتلها المتهم. بعد ذلك، هاجم ابنته، نيها، ثم ابنه، يوغيندرا، مما أدى إلى وفاتهما، ثم قتل نفسه.
وبعد ذلك، تمكن طفلان آخران موجودان في المنزل من الفرار ونبها الناس في المنطقة المجاورة.
وبناء على المعلومات التي قدمها السكان المحليون، اقتحمت الشرطة المنزل.
وقد انتشلت الشرطة الجثث وتقوم بالتحقيق في القضية.
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الكلب
النتيجة
مرعبة
ودموية...
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