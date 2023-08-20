طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!

لهذا السبب المخيف والمقلق... لا تنشروا صور أطفالكم على الانترنت!

لهذا السبب المخيف والمقلق... لا تنشروا صور أطفالكم على الانترنت!

تتقاضى 250 دولارًا من زوجها شهرياً دون علمه... هكذا تحتال احدى صانعات المحتوى على تيكتوك على زوجها!