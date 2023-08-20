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طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!
منوعات
2023-08-20 | 15:50
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طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!
طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!
توفي طيار في مرحاض على متن طائرة بوينغ 787 أثناء سفره من ميامي إلى تشيلي.
وكان إيفان أندور، 56 عامًا، يسافر برحلة LA505 من مطار ميامي الدولي إلى سانتياغو، تشيلي، مساء الأحد عندما بدأ يشعر بالمرض.
واضطر طيار ثان ومساعده إلى الهبوط اضطرارياً في مطار توكومين الدولي في مدينة بنما، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وصعد المسعفون على متن الطائرة لتقديم المساعدة الطبية، لكن تم إعلان وفاة أندور بعد هبوط الطائرة.
وقالت ممرضة، تُعرف باسم ايزادورا على وسائل التواصل الاجتماعي ، إنها حاولت إحياء أندور مع ممرضة أخرى وطبيبين، أثناء هبوط الطائرة بعد أن عانى من أعراض تتعلق بالسكتة القلبية.
وقالت إنه بينما بذلوا هم وطاقم العمل قصارى جهدهم لمساعدته، لم يكن لديهم "الإمدادات الضرورية أو الكافية" لإنعاشه.
ولم يتضح ما هي الإمدادات التي كانت تشير إليها الممرضة.
وقالت راكبة أخرى إن الطائرة غادرت ميامي عند حوالي الساعة 11 مساءً قبل أن يطلب أحد الطيارين المساعدة الطبية.
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مرحاض
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تشيلي...
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