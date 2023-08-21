الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!

منوعات
2023-08-21 | 04:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!

جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!

هاجمت عصابة ملثمة عائلة في عملية طعن في مدينة سالفورد البريطانية، حيث أصيب ثلاثة أشخاص بعد أن طعنوا بالسكاكين.

وسرعان ما هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث عند حوالي الساعة 2:30 مساءً، يوم الجمعة، بعد أن سمع السكان امرأة "تصرخ طلباً للمساعدة".

وعثر على امرأة ورجلين، وهم أم وأب وابن، أصيبوا بطعنات عصابة ملثمة.

ومن جهته، قال أحد السكان في الشارع إنهم سمعوا امرأة "تصرخ طلباً للمساعدة" قبل أن يتصلوا على الفور بالشرطة، مضيفاً: "شعرت بأن ما يحصل غريب وخطير".
وظلت فرق الطب الشرعي في الموقع لمدة يومين حتى بعد ظهر يوم الأحد، حيث تُرك شريط الشرطة ولا تزال الدماء تُرى على السجادة عند مدخل المبنى السكني.

وما زالت الشرطة البريطانية تحقق في دوافع الجريمة الغامضة.
 

آخر الأخبار

منوعات

جريمة

مروّعة

عصابة

ملثمة

تهاجم

عائلة

LBCI التالي
قصة حب بدأت عبر انستغرام وانتهت بعملية خطف!
مقتل سبعة مشجعي كرة قدم وإصابة العشرات في انقلاب حافلة بالبرازيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-18

جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!

LBCI
منوعات
2023-08-18

قتلها "المتقاعد السعيد" وأقنع عائلتها على مدار 3 سنوات أنها على قيد الحياة... جريمة أداتها حطبة ومنفذها رجل نرجسي!

LBCI
منوعات
2023-08-12

قُتل بعدة طعنات أثناء تجوّله مع كلبه... جريمة أودت بحياة رجل محبوب وبيان مؤثر من العائلة!

LBCI
منوعات
2023-08-07

عثروا على برميل يطفو في الماء قبالة شاطئ ماليبو... جريمة مروّعة انكشفت بداخله!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:53

ساعدت الشرطة في القبض على خطيبها القاتل... اعترف لها بما ارتكبه فقررت أن تسلمه وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
05:52

أكل له جواز سفره... قبل أيام من الاحتفال الكبير: كلبٌ يخرّب زفاف العروسين!

LBCI
منوعات
04:53

قصة حب بدأت عبر انستغرام وانتهت بعملية خطف!

LBCI
منوعات
03:59

مقتل سبعة مشجعي كرة قدم وإصابة العشرات في انقلاب حافلة بالبرازيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-19

ماذا يحدث لجسم الانسان اذا مات أثناء تواجده في الفضاء؟

LBCI
فنّ
2023-03-21

ناصيف زيتون مع والدته... هل ورث وسامته منها؟ (صورة)

LBCI
منوعات
2023-07-26

بعد اختفائها لمدة 10 أيام عُثر عليها جثة... سيدة أربعينية ضحية جريمة غامضة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-20

ماسك أعلنها... لا "بلوك" عبر "إكس" بعد اليوم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:12

حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار

LBCI
رياضة
14:08

اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ

LBCI
رياضة
13:56

اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

راحوا…وتركوا زبالتن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مدينة صور تبث اجواء فرح وموسيقى وتجمع ابناءها والزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

إهمج تستقبل الليلة ضمن مهرجاناتها النجمين معين شريف وهشام الحاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

أهلا بهالطلة من ديوانية مغدوشة وشوارعها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بلدة عندقت العكارية تنقب عن آثار منها معاصر زيتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

النبيذ اللبناني متفوق بشهادة خبراء فرنسيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:56

"لما تفاجئ أهلك بالليل"... بين نادين الراسي ووالديها: قلوب وتصفيق وقبلات! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:50

طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!

LBCI
منوعات
12:58

أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!

LBCI
أخبار لبنان
09:29

تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس

LBCI
فنّ
11:38

بعد البلبلة حول التعهد الذي فُرض على الإعلاميين لحضور حفل عمرو دياب... هذا ما أوضحته الشركة المنظمة للحفل!

LBCI
منوعات
12:32

حبيبة نيمار تسرق الأضواء من جورجينا رودريغيز بعد انتقالها الى السعودية! (صور وفيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:18

غادر منزله ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئاً؟

LBCI
حال الطقس
02:19

الكتل الحارة مستمرة.. اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More