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قصة حب بدأت عبر انستغرام وانتهت بعملية خطف!
منوعات
2023-08-21 | 04:53
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قصة حب بدأت عبر انستغرام وانتهت بعملية خطف!
قصة حب بدأت عبر انستغرام وانتهت بعملية خطف!
قالت الشرطة الحكومية في الهند إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عامًا بتهمة اختطافه مراهقة صادقها عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وفقاً لموقع
NDTV
.
وكان الشابان قد تعرفا عن طريق الانستغرام ووقعا في الحب.
ويُذكر بأن الفتاة كانت مسافرة في قطار غاداغ السريع من سولابور.
وقال بيان صحفي إنه وفقًا للقطات كاميرات المراقبة في وقت لاحق من قبل الشرطة، شوهدت الفتاة تنزل من القطار وتمشي بمفردها في محطة كاليان.
وأجرت الشرطة فحوصات بمساعدة رقم هاتفها المحمول والمخبرين، وتلقت بلاغًا بأن رجلاً من قرية في كارجات في منطقة ريغاد المجاورة قد اختطف الفتاة.
وتم بعدها ايجاد الفتاة في منزل المتهم وإنقاذها من قبل الشرطة، وتسليمها إلى والديها.
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