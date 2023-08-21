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أكل له جواز سفره... قبل أيام من الاحتفال الكبير: كلبٌ يخرّب زفاف العروسين!
منوعات
2023-08-21 | 05:52
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أكل له جواز سفره... قبل أيام من الاحتفال الكبير: كلبٌ يخرّب زفاف العروسين!
أكل له جواز سفره... قبل أيام من الاحتفال الكبير: كلبٌ يخرّب زفاف العروسين!
يبدو ان حفل زفاف ثنائي أميركي من بوسطن في خطر، بعد أن قام كلبهما بمضغ جواز سفر الرجل، قبل أقل من أسبوعين من موعد زفافهما، المقرر في 31 آب، في إيطاليا.
وفي التفاصيل، كشف دوناتو فراتارولي، إنه كان قد "ذهب برفقة وخطيبته إلى دار البلدية لملئ استمارة الزواج يوم الخميس، قبل أيام فقط من الحفل. وعندما عادا إلى منزلهما بعد ساعات، وجدا أن كلبهما "تشيكي"، البالغ من العمر عاما ونصف، قد أكل صفحات متعددة من جواز سفر فراتورولي".
وأوضح العريس أنه "إذا لم يتمكن من الحصول على جواز سفر قبل الرحلة، فسيبقى في المنزل بينما تذهب خطيبته وضيوف حفل زفافهم إلى إيطاليا بدونه"، مضيفاً انه "سيشارك في حفل الزفاف عند عودة خطيبته والضيوف إلى الولايات المتحدة".
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