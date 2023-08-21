إصابة 3 أشخاص في شجار مسلح خلال مباراة رياضية (فيديو)

إصابة 3 أشخاص في شجار مسلح خلال مباراة رياضية (فيديو)

وقع حادث مرعب أصيب خلاله ثلاثة أشخاص في شجار مسلح في إحدى بطولات كبادي، في ملعب ديربي كابادي في بريطانيا.



وظهر في مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مئات الأشخاص وهم يحاولون الفرار من مكان الحادث بينما يُسمع أصوات الطلقات النارية.



ووفقاً لموقع "ذا صن"، تسببت عصابتان متعارضتان في أعمال عنف في احدى المبارايات، لتندفع أكثر من 20 سيارة شرطة إلى مكان الحادث.



وقال متحدث باسم الشرطة: "لقد تم استدعاؤنا لاضطراب واسع، أصيب على أثره ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطرة. وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى".