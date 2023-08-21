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"لقد جاء لقضاء إجازة وعلينا الآن أن نعيده إلى والديه في تابوت"...رصاصة طائشة تقتل طفلاً قبل عيد ميلاده الثامن في هذا البلد!

منوعات
2023-08-21 | 10:03
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&quot;لقد جاء لقضاء إجازة وعلينا الآن أن نعيده إلى والديه في تابوت&quot;...رصاصة طائشة تقتل طفلاً قبل عيد ميلاده الثامن في هذا البلد!
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"لقد جاء لقضاء إجازة وعلينا الآن أن نعيده إلى والديه في تابوت"...رصاصة طائشة تقتل طفلاً قبل عيد ميلاده الثامن في هذا البلد!

"لقد جاء لقضاء إجازة وعلينا الآن أن نعيده إلى والديه في تابوت"...رصاصة طائشة تقتل طفلاً قبل عيد ميلاده الثامن في هذا البلد!

قُتل يتسيان توريس غارسيا البالغ من العمر سبع سنوات في فلوريدا، حيث كان يزور أجداده ويشاهد الألعاب النارية في الرابع من تموز. 

ولم تحدد الشرطة المسؤول عن هذا الفعل بعد.

ووفقاً لموقع "ميرور"، أُصيبت يد جد الضحية أثناء محاولته حماية الصبي. فعندما بدأ إطلاق النار، هرع الجد إلى شاحنته وقفز فوق يتسيان لحمايته. إلا أن رصاصة مرت عبر نافذة السيارة فقتلت الصبي.

ويوم الأحد، تجمع أفراد عائلة يتسيان عند الجسر حيث وقع إطلاق النار في حفل تأبين. وزُينت لافتات إحياءً لذكرى حياة الصبي القصيرة.

وقالت جدة يتسيان: "الأمر صعب للغاية لأنه كان طفلًا سعيدًا. لقد جاء لقضاء إجازة، وعلينا الآن أن نعيده إلى والديه في تابوت".

أما الجدّ فوجّه الكلام الى مرتكب الجريمة: "إذا شعر في ذلك اليوم أنه رجل وأخرج سلاحًا وبدأ في إطلاق النار، فليكن رجلاً حقيقياً يقف أمام العدالة، ويسلم نفسه".

ويُذكر بأن عيد ميلاد يتسيان الثامن كان سيكون بعد أيام قليلة من حادثة وفاته.

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