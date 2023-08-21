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قتل زوجته وابنته البالغة 3 سنوات... وعلى بُعد كيلومترات عُثر على جثته معلقة على شجرة: إليكم ما حدث!

قتل زوجته وابنته البالغة 3 سنوات... وعلى بُعد كيلومترات عُثر على جثته معلقة على شجرة: إليكم ما حدث!







وبحسب ما ورد قتل المتهم زوجته وابنته البالغة من العمر 3 سنوات بأداة حادة ، بحسب الشرطة.



وذكرت الشرطة أنه تم العثور على فارشا كوت وابنتها البالغة من العمر 3 سنوات ميتين في منزلهم بالقرب من معبد بانشاموخي ماهاديف في مدينة شيخلي.



ووفقا للتحقيق الأولي، قالت الشرطة إن زوج المرأة، المعروف باسم كيشور كوت، قتل زوجته وابنته. وقالت الشرطة إنه سافر بعد ذلك حوالي 15 كيلومترا من مدينة شيخلي وأنهى حياته معلقا على شجرة.



ومع ذلك، كانت ابنتهما الثانية البالغة من العمر 8 سنوات في المدرسة عندما وقع الحادث، وبالتالي هربت من الرعب.



وسجل مركز شرطة الشيخلي قضية وتحقق السلطات بنشاط في الدوافع وراء هذا العمل المروع.



وأعرب السكان المحليون عن دهشتهم حيث يعتقد أن الزوجين ، كيشور وفارشا ، كانا على علاقة جيدة. ولم يتم التأكد بعد من السبب الدقيق وراء هذه الجريمة.

قالت الشرطة الهندية الإثنين، إنه تم العثور على ضابطة شرطة وابنتها مقتولتين في منزلهما في منطقة بولدهانا بولاية ماهاراشترا. وتم العثور على جثة زوج المرأة معلقة على شجرة - على بعد 15 كيلومترا من منزلهم، وفق ما نقل موقع India Today وبحسب ما ورد قتل المتهم زوجته وابنته البالغة من العمر 3 سنوات بأداة حادة ، بحسب الشرطة.وذكرت الشرطة أنه تم العثور على فارشا كوت وابنتها البالغة من العمر 3 سنوات ميتين في منزلهم بالقرب من معبد بانشاموخي ماهاديف في مدينة شيخلي.ووفقا للتحقيق الأولي، قالت الشرطة إن زوج المرأة، المعروف باسم كيشور كوت، قتل زوجته وابنته. وقالت الشرطة إنه سافر بعد ذلك حوالي 15 كيلومترا من مدينة شيخلي وأنهى حياته معلقا على شجرة.ومع ذلك، كانت ابنتهما الثانية البالغة من العمر 8 سنوات في المدرسة عندما وقع الحادث، وبالتالي هربت من الرعب.وسجل مركز شرطة الشيخلي قضية وتحقق السلطات بنشاط في الدوافع وراء هذا العمل المروع.وأعرب السكان المحليون عن دهشتهم حيث يعتقد أن الزوجين ، كيشور وفارشا ، كانا على علاقة جيدة. ولم يتم التأكد بعد من السبب الدقيق وراء هذه الجريمة.