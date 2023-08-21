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لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)

منوعات
2023-08-21 | 14:48
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لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: &quot;سمعنا انفجاراً&quot;! (صورة)
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لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)

ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن قطعة جليدية ضخمة "سقطت من السماء" وأصابت منزلا في ولاية ماساتشوستس الأميركية يوم الأحد، ما ألحق أضرارا بسقف المنزل.
 
ويعتقد أصحاب المنزل المذكور، جيف إلغ وزوجته أميليا رينفيل، أن قطعة الجليد، ويُقدر وزنها بـ6 إلى 9 كيلوغراما، قد سقطت من طائرة متجهة إلى مطار لوجان الدولي.
 
ولحسن الحظ، لم يتم إصابة أي من الوالدين أو طفليهما بقطعة الجليد الضخمة. وقال ربّ المنزل: "سمعنا انفجارًا. لقد كان من أعلى الأصوات الّتي سمعتها في حياتي".
 
عندما سمعا الدوي العالي، أسرع كلّ من جيف وأميليا إلى الطابق العلوي للاطمئنان على طفليهما، إلا أنهما كانا نائمين على الرغم من الضوضاء. وبعد الاطمئنان عليهما، ركض الوالدان حول المنزل لمعرفة ما حدث.
 
وقال جيف إنه رأى كتلة ضخمة من الجليد على الدرجة الخلفية، مع الحطام المتناثر حول الفناء الخلفي وعلى السطح، لكنه لم يستطع رؤية الأضرار التي لحقت بمنزله بالضبط لأنه كان ليلًا.
 
ويتم التحقيق في الوقت الحالي في الحادث، بحسب وسائل إعلام أميركية.
 
 

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