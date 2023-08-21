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أثار ضجة كبيرة... سعودي يلقي أموالاً على زوجته المصرية في حفل زفافهما! (فيديو)
منوعات
2023-08-21 | 16:13
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أثار ضجة كبيرة... سعودي يلقي أموالاً على زوجته المصرية في حفل زفافهما! (فيديو)
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عريس خليجي يُلقي النقود على زوجته أثناء رقصها في حفل زفافهما، ما أثار جدلاً واسعاً في مصر.
وبحسب المعلومات، أوضح خال العروس أن "عريس ابنة شقيقته من أب سعودي وأم مصرية، ولد ونشأ في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن ارتداء العريس للزي الخليجي كان تنفيذا لرغبة العروس".
وأضاف "تعليقات المتابعين تسببت في حالة كبيرة من الحزن لوالدة العروس، والعريس ألقى الأموال على سبيل الدعابة فقط"، مطالبا بالتوقف عن التعليقات السلبية.
وتداول رواد الإنترنت في العالم العربي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو بشكل كبير، الّذي يُظهر أيضاً تزاحم أهل العروس لأخذ النقود من أرضية القاعة، حيث عبّر عدد كبير منهم عن غضبهم من هذا التصرف.
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