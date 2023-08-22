الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منذ العام 2022... الجفاف عند أدنى مستوياته في هذه القارّة!

منوعات
2023-08-22 | 02:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منذ العام 2022... الجفاف عند أدنى مستوياته في هذه القارّة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
منذ العام 2022... الجفاف عند أدنى مستوياته في هذه القارّة!

أعلنت أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الأوروبي لحالات الجفاف أن هذه الظاهرة بلغت في آب أدنى مستوياتها منذ بداية العام 2022 في أوروبا وعلى طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.
 
وفي الفترة الممتدة بين 1 و10 آب، أثّر جفاف التربة على 28 في المئة من الأراضي الأوروبية وسواحل الشرق الأدنى وإفريقيا للبحر المتوسط، بأدنى مستوياته منذ كانون الثاني 2022.
 
وخلال الفترة نفسها العام الماضي، كان الجفاف يؤثر على ضعف مساحة الأراضي (أي 55,8 في المئة)، بحسب وكالة فرانس برس. 
 
ويعتمد المؤشر الأوروبي الذي يُحدَّث كل عشرة أيام تقريبا، على الاختلالات في المتساقطات ورطوبة التربة وحالة الغطاء النباتي، بحسب المناطق وأنواع المناخ.
 
من ناحية أخرى، لا يأخذ في الاعتبار مستوى المياه الجوفية التي ما زالت على سبيل المثال في فرنسا عند مستوى منخفض بشكل غير طبيعي.
 
مطلع آب، كانت بلدان أوروبا الوسطى التي تأثرت بالجفاف بشدة في بداية الصيف، تخرج تدريجا من موجات الجفاف التي تضربها، مع 26 في المئة من الأراضي المعنية في ألمانيا (مقارنة بـ96 في المئة في الذروة) و67 في المئة في بولندا (مقابل 95 في المئة).
 
وكان الاتجاه مماثلا في فرنسا حيث كانت 21 في المئة من الأراضي متأثرة بالجفاف مطلع آب فيما كانت 64 في المئة في بداية حزيران.

آخر الأخبار

منوعات

بيانات

المرصد الأوروبي

الجفاف

أدنى مستويات

عام 2022

أوروبا

ساحل البحر الأبيض المتوسط.

LBCI التالي
منسوب المياه ارتفع بسرعة بسبب الأمطار... خلال جولة سياحية داخل المجاري: أكثر من خمسة قتلى في موسكو! (فيديو)
أثار ضجة كبيرة... سعودي يلقي أموالاً على زوجته المصرية في حفل زفافهما! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-18

إزدياد وتيرة ظهور موجات الحر والجفاف والفيضانات... التغير المناخي يهدد كوكبنا!

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-17

المرصد الأوروبي للنزاهة: اقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب بصيغته المقدمة يعد "جريمة" بحق المودع

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-06

جنبلاط في عين التينة: لم نفهم سبب بيانات السفارات وقراراتها الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-05

ميقاتي تابع مع بو حبيب ومولوي التطورات المتعلقة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن السفارات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
03:00

مبيعات قياسية... هذا الرقم الخيالي سُجّل في المزاد السنوي على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في فرنسا!

LBCI
منوعات
02:09

منسوب المياه ارتفع بسرعة بسبب الأمطار... خلال جولة سياحية داخل المجاري: أكثر من خمسة قتلى في موسكو! (فيديو)

LBCI
منوعات
16:13

أثار ضجة كبيرة... سعودي يلقي أموالاً على زوجته المصرية في حفل زفافهما! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:48

لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-08-21

وزير الطاقة للـLBCI: الوزارة أطلقت مناقصات البواخر وأطلعت جميع المعنيين عليها ولا أستطيع أن أقوم بعمل الآخرين والاتهامات الباطلة مرفوضة

LBCI
صحف اليوم
2023-08-20

رسالة لودريان... فريق "الممانعة" قرر مواجهة موقف نواب المعارضة! (النهار)

LBCI
اقتصاد
01:27

وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء 7 ملايين ليرة

LBCI
منوعات
2023-08-16

"تفشى فيه الجرب وعثر على العديد من السجناء ميتين داخله"... مشاهد مقززة من داخل السجن الذي سيحتجز فيه ترامب! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:05

اسبانيا تحرز للمرّة الأولى كأس العالم للسيّدات في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

‎اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

أهلا بهالطلة من مهرجانات مغدوشة وكنوزها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

حريق وغريق والسبب.. التغيُّر المناخيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ماذا رشح عن اجتماع بلدية الكحالة لمناقشة قرار تسليم 4 من أبناء البلدة للجيش للإستماع اليهم؟

LBCI
أخبار لبنان
13:08

التجديد لليونيفل على نار حامية والمفاوضات صعبة

LBCI
أخبار لبنان
13:03

مصير نحو 300 ألف تلميذ في المدارس الرسمية معلّق..

LBCI
أخبار لبنان
13:01

إجتماع اللجنة الوزارية بخصوص الكهرباء لم يخرج بأي اتفاق..اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:38

بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود

LBCI
خبر عاجل
02:21

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
05:38

رغم ابتعاده عن الأضواء... هذا هو زوج ليلى عبد اللطيف (فيديو)

LBCI
فنّ
05:45

الموت يفجع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد

LBCI
فنّ
05:49

وائل كفوري يحيي زفاف ابنة الياس المرّ.. وفيديو لرقص العروس على أغانيه يتصدّر الترند!

LBCI
أمن وقضاء
05:17

ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟

LBCI
فنّ
05:32

ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود تفاجئ الجمهور.. أصبحت شابة ولا تشبه والدتها! (صور)

LBCI
رياضة
10:46

بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More