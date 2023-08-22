الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
37
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
37
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مبيعات قياسية... هذا الرقم الخيالي سُجّل في المزاد السنوي على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في فرنسا!
منوعات
2023-08-22 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
مبيعات قياسية... هذا الرقم الخيالي سُجّل في المزاد السنوي على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في فرنسا!
سجل المزاد السنوي المرموق على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في دوفيل بشمال غرب فرنسا، مبيعات قياسية هذا العام بلغت نحو 57 مليون يورو، على ما أعلن منظمو الحدث في بيان أصدروه ليل الأحد الاثنين.
وأفادت وكالة المبيعات "أركانا" في البيان أن حجم المبيعات الإجمالي والتي نُظمت من الجمعة إلى الأحد، ارتفع بنسبة 15 في المئة مقارنة بما سُجّل عام 2022، ليصل إلى 56,949 مليون يورو.
ونقل البيان عن رئيس "أركانا" إريك هوايو ومديرها التنفيذي فريدي باول قولهما إنّ "نتائج هذه النسخة ممتازة ونحن أكثر من راضين عنها (...) وكان من دواعي سرورنا الترحيب بالمالكين والمشترين العالميين الآتين من مختلف أنحاء أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة واليابان والشرق الأوسط".
ويعود الرقم القياسي السابق للمبيعات في هذا المزاد إلى آب 2022، حين بلغت الإيرادات المتأتية من بيع هذه الأحصنة 51 مليون يورو، وفق وكالة فرانس برس.
وبلغ متوسط سعر الأحصنة هذا العام 232,445 يورو في مقابل 210,025 يورو في العام الفائت. وبيعت 87 في المئة من الخيول الـ283 التي عُرضت.
آخر الأخبار
منوعات
المزاد السنوي
الأحصنة
فرنسا
مبيعات قياسية
إيرادات.
التالي
كان يجلس بالقسم الخلفي من السيارة... مقتل ابن الـ10 سنوات بإطلاق نار في جنوب فرنسا: ما علاقة تهريب المخدرات؟
منسوب المياه ارتفع بسرعة بسبب الأمطار... خلال جولة سياحية داخل المجاري: أكثر من خمسة قتلى في موسكو! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
04:42
كان يجلس بالقسم الخلفي من السيارة... مقتل ابن الـ10 سنوات بإطلاق نار في جنوب فرنسا: ما علاقة تهريب المخدرات؟
منوعات
04:42
كان يجلس بالقسم الخلفي من السيارة... مقتل ابن الـ10 سنوات بإطلاق نار في جنوب فرنسا: ما علاقة تهريب المخدرات؟
0
أخبار لبنان
11:26
بوحبيب استقبل القائم بالأعمال في سفارة فرنسا
أخبار لبنان
11:26
بوحبيب استقبل القائم بالأعمال في سفارة فرنسا
0
أخبار دولية
2023-08-19
فرنسا تلقت طلبا للمساعدة في تحرير رئيس النيجر بعيد الانقلاب
أخبار دولية
2023-08-19
فرنسا تلقت طلبا للمساعدة في تحرير رئيس النيجر بعيد الانقلاب
0
أخبار دولية
2023-08-18
فرنسا تستعد لارتفاع في درجات الحرارة
أخبار دولية
2023-08-18
فرنسا تستعد لارتفاع في درجات الحرارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:23
ركلت وصفعت حصانها خلال رحلة صيد... معلمة تمثل أمام المحكمة وهذه تهمتها!
منوعات
07:23
ركلت وصفعت حصانها خلال رحلة صيد... معلمة تمثل أمام المحكمة وهذه تهمتها!
0
منوعات
07:12
ظهرت باطلالة شبه "عارية" وشفافة بالكامل... زوجة كاني ويست تشعل موجة من الغضب في إيطاليا! (صور)
منوعات
07:12
ظهرت باطلالة شبه "عارية" وشفافة بالكامل... زوجة كاني ويست تشعل موجة من الغضب في إيطاليا! (صور)
0
منوعات
06:03
امرأة تتعرض للتحرش أثناء التسوق في بريطانيا... والشرطة تعمم صورة المشتبه به! (صور)
منوعات
06:03
امرأة تتعرض للتحرش أثناء التسوق في بريطانيا... والشرطة تعمم صورة المشتبه به! (صور)
0
منوعات
05:07
ارتكبن سرقات وجرائم... اتهام ناشطات مدافعات عن الحيوانات بسرقة خراف من مزرعة للملك تشارلز الثالث
منوعات
05:07
ارتكبن سرقات وجرائم... اتهام ناشطات مدافعات عن الحيوانات بسرقة خراف من مزرعة للملك تشارلز الثالث
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-21
قصة حب بدأت عبر انستغرام وانتهت بعملية خطف!
منوعات
2023-08-21
قصة حب بدأت عبر انستغرام وانتهت بعملية خطف!
0
فنّ
05:29
بعدما طبع قبلة على خدّها.. هل تواجدت داليدا خليل في حفل عمرو دياب ببيروت؟
فنّ
05:29
بعدما طبع قبلة على خدّها.. هل تواجدت داليدا خليل في حفل عمرو دياب ببيروت؟
0
فنّ
2023-07-25
هيفاء وهبي في الكواليس.. لحظات مليئة بالحيويّة والإبهار في تصوير "ما بضعفش"
فنّ
2023-07-25
هيفاء وهبي في الكواليس.. لحظات مليئة بالحيويّة والإبهار في تصوير "ما بضعفش"
0
منوعات
2023-08-01
تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة
منوعات
2023-08-01
تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:05
اسبانيا تحرز للمرّة الأولى كأس العالم للسيّدات في كرة القدم
رياضة
14:05
اسبانيا تحرز للمرّة الأولى كأس العالم للسيّدات في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أهلا بهالطلة من مهرجانات مغدوشة وكنوزها
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أهلا بهالطلة من مهرجانات مغدوشة وكنوزها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حريق وغريق والسبب.. التغيُّر المناخيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حريق وغريق والسبب.. التغيُّر المناخيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟
0
أخبار لبنان
13:14
ماذا رشح عن اجتماع بلدية الكحالة لمناقشة قرار تسليم 4 من أبناء البلدة للجيش للإستماع اليهم؟
أخبار لبنان
13:14
ماذا رشح عن اجتماع بلدية الكحالة لمناقشة قرار تسليم 4 من أبناء البلدة للجيش للإستماع اليهم؟
0
أخبار لبنان
13:08
التجديد لليونيفل على نار حامية والمفاوضات صعبة
أخبار لبنان
13:08
التجديد لليونيفل على نار حامية والمفاوضات صعبة
0
أخبار لبنان
13:03
مصير نحو 300 ألف تلميذ في المدارس الرسمية معلّق..
أخبار لبنان
13:03
مصير نحو 300 ألف تلميذ في المدارس الرسمية معلّق..
0
أخبار لبنان
13:01
إجتماع اللجنة الوزارية بخصوص الكهرباء لم يخرج بأي اتفاق..اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:01
إجتماع اللجنة الوزارية بخصوص الكهرباء لم يخرج بأي اتفاق..اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:38
بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود
أخبار لبنان
12:38
بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود
2
خبر عاجل
02:21
إرتفاع بأسعار المحروقات
خبر عاجل
02:21
إرتفاع بأسعار المحروقات
3
رياضة
10:46
بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)
رياضة
10:46
بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)
4
منوعات
10:03
"لقد جاء لقضاء إجازة وعلينا الآن أن نعيده إلى والديه في تابوت"...رصاصة طائشة تقتل طفلاً قبل عيد ميلاده الثامن في هذا البلد!
منوعات
10:03
"لقد جاء لقضاء إجازة وعلينا الآن أن نعيده إلى والديه في تابوت"...رصاصة طائشة تقتل طفلاً قبل عيد ميلاده الثامن في هذا البلد!
5
منوعات
16:13
أثار ضجة كبيرة... سعودي يلقي أموالاً على زوجته المصرية في حفل زفافهما! (فيديو)
منوعات
16:13
أثار ضجة كبيرة... سعودي يلقي أموالاً على زوجته المصرية في حفل زفافهما! (فيديو)
6
منوعات
14:48
لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)
منوعات
14:48
لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)
7
منوعات
11:01
خلال حملها في شهرها التاسع... شاحن الهاتف أنهى حياتها؟!
منوعات
11:01
خلال حملها في شهرها التاسع... شاحن الهاتف أنهى حياتها؟!
8
منوعات
10:00
قتل زوجته وابنته البالغة 3 سنوات... وعلى بُعد كيلومترات عُثر على جثته معلقة على شجرة: إليكم ما حدث!
منوعات
10:00
قتل زوجته وابنته البالغة 3 سنوات... وعلى بُعد كيلومترات عُثر على جثته معلقة على شجرة: إليكم ما حدث!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More