مبيعات قياسية... هذا الرقم الخيالي سُجّل في المزاد السنوي على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في فرنسا!

سجل المزاد السنوي المرموق على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في دوفيل بشمال غرب فرنسا، مبيعات قياسية هذا العام بلغت نحو 57 مليون يورو، على ما أعلن منظمو الحدث في بيان أصدروه ليل الأحد الاثنين.

وأفادت وكالة المبيعات "أركانا" في البيان أن حجم المبيعات الإجمالي والتي نُظمت من الجمعة إلى الأحد، ارتفع بنسبة 15 في المئة مقارنة بما سُجّل عام 2022، ليصل إلى 56,949 مليون يورو.

ونقل البيان عن رئيس "أركانا" إريك هوايو ومديرها التنفيذي فريدي باول قولهما إنّ "نتائج هذه النسخة ممتازة ونحن أكثر من راضين عنها (...) وكان من دواعي سرورنا الترحيب بالمالكين والمشترين العالميين الآتين من مختلف أنحاء أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة واليابان والشرق الأوسط".

ويعود الرقم القياسي السابق للمبيعات في هذا المزاد إلى آب 2022، حين بلغت الإيرادات المتأتية من بيع هذه الأحصنة 51 مليون يورو، وفق وكالة فرانس برس.

وبلغ متوسط سعر الأحصنة هذا العام 232,445 يورو في مقابل 210,025 يورو في العام الفائت. وبيعت 87 في المئة من الخيول الـ283 التي عُرضت.