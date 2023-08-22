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منسوب المياه ارتفع بسرعة بسبب الأمطار... خلال جولة سياحية داخل المجاري: أكثر من خمسة قتلى في موسكو! (فيديو)
منوعات
2023-08-22 | 02:09
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منسوب المياه ارتفع بسرعة بسبب الأمطار... خلال جولة سياحية داخل المجاري: أكثر من خمسة قتلى في موسكو! (فيديو)
منسوب المياه ارتفع بسرعة بسبب الأمطار... خلال جولة سياحية داخل المجاري: أكثر من خمسة قتلى في موسكو! (فيديو)
عُثر على جثث أكثر من خمسة أشخاص وما زال آخرون مفقودين، بعد قيامهم بجولة في مجارٍ في موسكو برفقة مرشدين أثناء هطول أمطار غزيرة الأحد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين.
وأفادت وكالات أنباء رسمية بأنّ منسوب المياه في المجاري ارتفع بسرعة ولم يتمكن الضحايا من الخروج.
وذكرت وكالة تاس الرسمية أنّ الجثث عثر عليها في نهر موسكفا، وأن أشخاصاً آخرين في عداد المفقودين.
وتُعرض بشكل كبير إمكانية القيام بجولة برفقة مرشدين في نظام المجاري الشاسع في العاصمة، التي يعود بناء بعضها إلى القرن التاسع عشر.
وقال دانييل دافيدوف وهو مستكشف في المدينة لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية إنه لم يجد أي شخص في الأماكن التي كان يمكن أن يحتمي بها المشاركون.
وأضاف "كنت آمل أن نتمكن من العثور على ناجين هناك. يوجد ملجآن لكن ليس فيهما أحد".
وفُتح تحقيق بحق المنظّم بتهمة "تقديم خدمات في مخالفة لقواعد السلامة"، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
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