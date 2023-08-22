كان يجلس بالقسم الخلفي من السيارة... مقتل ابن الـ10 سنوات بإطلاق نار في جنوب فرنسا: ما علاقة تهريب المخدرات؟

كان يجلس بالقسم الخلفي من السيارة... مقتل ابن الـ10 سنوات بإطلاق نار في جنوب فرنسا: ما علاقة تهريب المخدرات؟

قُتل مساء الاثنين طفل يبلغ 10 سنوات عقب تعرّضه لإطلاق نار في نيم (جنوب فرنسا) في حي بيسفان الشعبي الذي تنخره جرائم الاتجار بالمخدرات، على ما أفادت مصادر متطابقة الثلاثاء.



وتطال عمليات إطلاق النار المرتبطة بعمليات تهريب المخدرات فرنسا برمّتها، لكنّها تتركز تحديداً في المناطق الجنوبية.



وقالت المدعية العامة لمنطقة نيم سيسيل جانساك صباح الثلاثاء "قُتل طفل يبلغ عشر سنوات ورجل نتيجة تبادل لإطلاق النار وقع خلال الليلة الماضية في حي بيسفان غرب نيم".



وذكرت مصادر لوكالة فرانس برس أنّ الصبي كان يجلس في القسم الخلفي من سيارة استُهدفت خلال مرورها في الحي قرابة الساعة 11,30 مساءً. وتوفي بعد نقله إلى مركز المستشفى المُدني (CHU) في نيم. وتعرّض سائق السيارة وهو عمّ الطفل لإصابة، بينما نجا طفل آخر كان يجلس في الخلف أيضاً.



وكان قُتل رجل يبلغ 39 سنة في بيسفان أيضاً عقب تعرّضه لإطلاق نار في كانون الثاني على خلفية عملية تهريب المخدرات.

