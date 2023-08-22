ارتكبن سرقات وجرائم... اتهام ناشطات مدافعات عن الحيوانات بسرقة خراف من مزرعة للملك تشارلز الثالث

ارتكبن سرقات وجرائم... اتهام ناشطات مدافعات عن الحيوانات بسرقة خراف من مزرعة للملك تشارلز الثالث



اتُّهمت ثلاث ناشطات من مجموعة "أنيمل رايزينغ" بسرقة ثلاثة خراف من مزرعة ساندرينغهام التابعة للملك تشارلز الثالث في نورفولك في أيار، على ما أفادت الشرطة المحلية.



وقالت شرطة نورفولك في بيان إنّ "ثلاث نساء اتُّهمن بارتكاب سرقات عدة وجرائم مرتبطة بالحيوانات ".



وأُطلق سراح الناشطات اللواتي تراوح أعمارهنّ بين 23 و34 عاماً بكفالة وسيمثلن أمام المحكمة في 28 أيلول.



وفي 24 أيار، أكّدت "أنيمل رايزينغ" في مقطع فيديو ظهرت فيه ثلاث نساء يَسِرن في أحد الحقول، أنّها مسؤولة عن سرقة الخراف، في خطوة قالت إنّ هدفها هو التنديد بتربية الحيوانات لأغراض غذائية.



ومزرعة ساندرينغهام التي تبلغ مساحتها آلافاً عدّة من الهكتارات وتضمّ غابات ومزروعات وحدائق، مملوكة للعائلة الملكية منذ خمسة أجيال، وورثها تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.