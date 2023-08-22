امرأة تتعرض للتحرش أثناء التسوق في بريطانيا... والشرطة تعمم صورة المشتبه به! (صور)

امرأة تتعرض للتحرش أثناء التسوق في بريطانيا... والشرطة تعمم صورة المشتبه به! (صور)

تعرضت امرأة للتحرش الجنسي في مدينة كينت البريطانية، حيث أقدم رجل على لمسها بشكل غير لائق بينما كانت تتسوق، وفقاً لصحيفة "ذا صن".



ونشر رجال الشرطة، صورة للمشتبه به ملتقطة عبر كاميرات المراقبة، ظهر خلالها مرتدياً سترة رمادية وحقيبة سوداء، بهدف التعرف عليه.



وبدورها، قالت الرقيب راشيل سيمور: "بعد الانتهاء من التحقيق الاولى في الحادثة، نود الآن تحديد هوية الشخص الذي يظهر في الصورة والتحدث معه لأنه قد يكون المشتبه به، او لديه معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق".