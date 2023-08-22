ظهرت باطلالة شبه "عارية" وشفافة بالكامل... زوجة كاني ويست تشعل موجة من الغضب في إيطاليا! (صور)

ظهرت باطلالة شبه "عارية" وشفافة بالكامل... زوجة كاني ويست تشعل موجة من الغضب في إيطاليا! (صور)



أشعلت بيانكا سيتسوري، زوجة كاني ويست، موجة من الغضب في إيطاليا، بعد ظهورها باطلالة مثيرة أثناء خروجها مع مغني الراب في البلاد، يوم الأحد.



وأثارت بيانكا الجدل بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها وهي تتجوّل "عارية تقريبًا".



وظهرت المهندسة المعمارية الأسترالية، البالغة من العمر 28 عامًا، بملابس ضيقة وشفافة اللون بشكل فاضح جدا.



وفي الوقت نفسه، انتقد الإيطاليون بيانكا لارتدائها ملابس كاشفة للغاية خلال زيارة الزوجين إلى الدولة الأوروبية.